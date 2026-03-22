Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο sold out “Γ. Καραϊσκάκης” (19:00, Cosmote Sports 2) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, θέλοντας να φτιάξει νικηφόρο σερί αλλά και την ψυχολογία του ενόψει των πλέι οφ.

Ολυμπιακός και ΑΕΛ Novibet έχουν βαθμολογικό κίνητρο, αφού οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή και θα τους βάλει στην ίδια θέση εκκίνησης -εκτός απροόπτου- με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Απ’ την άλλη, οι “βυσσινί” βρίσκονται στο +5 από την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας έξι σερί ματς χωρίς νίκη.

Ο Ολυμπιακός έχει αήττητο σερί πέντε αγώνων στη Super League, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα πήρε άνετο “διπλό” (0-3) επί του ΟΦΗ. Την ίδια στιγμή, η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet ήταν στα τέλη Ιανουαρίου (2-0 επί του Βόλου).

Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής από τον Μεντιλίμπαρ έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος (συμπλήρωσε κάρτες), όπως και οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Βάσκος τεχνικός καλείται πριν τη σέντρα να κόψει έναν ξένο ποδοσφαιριστή. Για την ομάδα της Λάρισας, ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Παντελάκη, Στάικο και Δημηνίκο, όπως και στους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Ποντένσε, Μάρτινς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Αποστολάκης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Κοσονού, Τούπτα, Σίστο, Κακουτά.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μπαλιάκας

4ος Βοηθός: Τομαράς

VAR/AVAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



