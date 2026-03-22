Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ

Ολυμπιακός και ΑΕΛ Novibet έχουν βαθμολογικό κίνητρο, αφού οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή και θα τους βάλει στην ίδια θέση εκκίνησης -εκτός απροόπτου- με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ
22 Μαρ. 2026 12:37
Pelop News

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο sold out “Γ. Καραϊσκάκης” (19:00, Cosmote Sports 2) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, θέλοντας να φτιάξει νικηφόρο σερί αλλά και την ψυχολογία του ενόψει των πλέι οφ.

Ολυμπιακός και ΑΕΛ Novibet έχουν βαθμολογικό κίνητρο, αφού οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή και θα τους βάλει στην ίδια θέση εκκίνησης -εκτός απροόπτου- με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Απ’ την άλλη, οι “βυσσινί” βρίσκονται στο +5 από την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας έξι σερί ματς χωρίς νίκη.

Ο Ολυμπιακός έχει αήττητο σερί πέντε αγώνων στη Super League, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα πήρε άνετο “διπλό” (0-3) επί του ΟΦΗ. Την ίδια στιγμή, η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet ήταν στα τέλη Ιανουαρίου (2-0 επί του Βόλου).

Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής από τον Μεντιλίμπαρ έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος (συμπλήρωσε κάρτες), όπως και οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Βάσκος τεχνικός καλείται πριν τη σέντρα να κόψει έναν ξένο ποδοσφαιριστή. Για την ομάδα της Λάρισας, ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Παντελάκη, Στάικο και Δημηνίκο, όπως και στους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον.

Οι πιθανές ενδεκάδες:
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Ποντένσε, Μάρτινς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Αποστολάκης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Κοσονού, Τούπτα, Σίστο, Κακουτά.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μπαλιάκας

4ος Βοηθός: Τομαράς

VAR/AVAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Ηττα του ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι
13:15 Η Ολγα Κλώντζα στην «Π»: Ο χορός είναι βιωματική μάθηση
13:13 Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος γιατί τα ρεπορτάζ του…«παραπλανούσαν το λαό»
13:06 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα – Παράβαση κοινής ησυχίας
12:58 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο»
12:53 ΑΕΚ – Κηφισιά: Μόνο νίκη θέλει η Ένωση στο φινάλε της Super League
12:47 Ο Αθηνόδωρος διακρίσεις στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών
12:45 Πάτρα – Σπιράλ για Μέριμνα: «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι»
12:37 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ
12:26 Κούβα: Νέα διακοπή ρεύματος λόγω ενεργειακής κρίσης και αμερικανικού εμπάργκο
12:15 Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO
12:06 Πάτρα: «Δεν χωράει η Αστυνομία στο στρατόπεδο» επιμένει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΤΧ
11:55 Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ
11:46 Πλαταμώνας: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε 6χρονο στη μαρίνα
11:41 Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στο Παυλόκαστρο
11:35 Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 22.000 ευρώ σε 17χρονο μετά από καταδίωξη
11:34 Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν στη μεγάλη μάχη
11:22 25η Μαρτίου – Ειδικά μέτρα με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών – Πότε και πού ισχύουν τα μέτρα
11:22 Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του
11:10 Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
