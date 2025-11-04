Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα των Πειραιωτών για το Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” το βράδυ της Τρίτης (4/11/2025), για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League.

Με ένα βαθμό σε τρεις αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός καλείται να νικήσει την Αϊντχόφεν στην έδρα του για να μπει γερά στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Το έργο, βέβαια, των πρωταθλητών Ελλάδας απέναντι στους πρωταθλητές Ολλανδίας δεν είναι καθόλου εύκολο, μιας και η Αϊντχόφεν βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, σκοράροντας κατά ριπάς.

Οι ερυθρόλευκοι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι αήττητοι στους εντός έδρας αγώνες τους στην Ευρώπη, έχοντας πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες και θέλουν να επεκτείνουν απόψε το σερί τους.

Η σπουδαία αναμέτρηση ξεκινάει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD.

