Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με συμβόλαιο 2,5 χρόνων

Οι ερυθρόλευκοι είχαν κάνει μια ανάρτηση με τον… Άγιο Βασίλη να αφήνει δώρα και είχαν κάνει λόγο για «αργοπορημένη παράδοση», αναφερόμενοι φυσικά στον Αμερικανό ψηλό.

05 Ιαν. 2026 11:42
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου τον Αμερικανό σέντερ μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Παρτιζάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 29χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών με την ομάδα του Πειραιά.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την ανακοίνωση του Ταϊρίκ Τζόουνς:

Λίγο νωρίτερα από την ανακοίνωση, οι ερυθρόλευκοι είχαν κάνει μια ανάρτηση με τον… Άγιο Βασίλη να αφήνει δώρα και είχαν κάνει λόγο για «αργοπορημένη παράδοση», αναφερόμενοι φυσικά στον Αμερικανό ψηλό.


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)

