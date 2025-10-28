Ολυμπιακός: Μπαίνει στις ομαδικές προπονήσεις ο Έβανς

Το τελευταίο διάστημα, ο Κίναν Έβανς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, κάτι που είδατε και στο video του Gazzetta από το Μόναχο την περασμένη εβδομάδα.

28 Οκτ. 2025 14:48
Pelop News

Ο Κίναν Έβανς υπήρξε ξανά άτυχος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και τον άφησε εκτός ως τώρα από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Με τα ευχάριστα όμως να έρχονται πια για τους «ερυθρολεύκους», μιας και ο Αμερικανός γκαρντ θα μπει στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας, όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, πριν από την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής με τη Μονακό (29/10 – 21:15). «Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών.

Φυσικά στον Ολυμπιακό δεν τον πιέζουν, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τους τραυματισμούς και δεν έχει κάνει επίσημη συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».

Το πώς θα ανταποκριθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού τις επόμενες ημέρες, θα κρίνει και το διάστημα της επιστροφής του Κίναν Έβανς στα παρκέ.

Πηγή:www.gazzetta.gr
