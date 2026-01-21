Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό καθώς στη λίστα με τα ονόματα των παικτών που υπολογίζει ο Μπαρτζώκας για τον αγώνα με την Εφές δεν υπάρχει το όνομα του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο ερυθρόλευκος σέντερ είχε χτυπήσει στο φινάλε του αγώνα με την Μακάμπι όταν ο Μπρισέτ τον βρήκε στο πρόσωπο με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για διάσειση κάτι που επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα μαζί με τον Μόντε Μόρις να μείνει στην Αθήνα.

Η 13άδα της αποστολής

Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, , Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Όμηρος Νετζήπογλου, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



