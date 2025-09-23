Ολυμπιακός: Χωρίς Σιπιόνι και πολλούς βασικούς η αποστολή για το Κύπελλο με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε θα έχει στη διάθεσή του τον Σιπιόνι, που υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δώσει επίσης, ανάσες σε παίκτες που έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.

23 Σεπ. 2025 19:24
Pelop News

Ο Ολυμπιακός, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό με 1-1 για την 4η αγωνιστική της Super League, θα αντιμετωπίσει «αλλαγμένος» τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε θα έχει στη διάθεσή του τον Σιπιόνι, που υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δώσει επίσης, ανάσες σε παίκτες που έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Η ενδεκάδα των Πειραιωτών στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Τρίπολης αναμένεται να έχει πάρα πολλές αλλαγές.

Οι Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος θα ξεκουραστούν, ενώ εκτός παραμένουν οι Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ, όπως και στο ντέρμπι των «αιωνίων».

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων»: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
