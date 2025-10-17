Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (17/10) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

17 Οκτ. 2025 15:08
Pelop News

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 17:00) εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ρέτσος, Γιάρεμτσουκ ενώ εκτός έμεινε ο Ταρέμι.

H αποστολή

Μπιανκόν, Μπούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Κουράκλης, Βέζο.
