Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 17:00) εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (17/10) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ρέτσος, Γιάρεμτσουκ ενώ εκτός έμεινε ο Ταρέμι.

H αποστολή

Μπιανκόν, Μπούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Κουράκλης, Βέζο.

