Ολυμπιακός: Η Βαρκελώνη έγινε «κόκκινη» από τους οπαδούς των ερυθρολεύκων ΒΙΝΤΕΟ

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν στις 19:45 στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης τους πρωταθλητές Ισπανίας για την 3η ημέρα της League Phase του Champions League και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.

Από το πρωί της Τρίτης έχουν κοκκινήσει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης αφού στην πόλη έχουν φτάσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πήρε 3000 εισιτήρια από τη Μπαρτσελόνα ενώ αρκετοί οπαδοί προμηθεύτηκαν τα μαγικά χαρτάκια και από το σάιτ της ομάδας της Καταλονίας.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού γέμισε τον πεζόδρομο της Las Ramblas και έφτασε έως το άγαλμα του Κολόμβου. Αρκετές ώρες πριν από το ματς οι φαν των ερυθρόλευκων συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό σημείο για να φωνάξουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και να ξεκινήσουν για το Μονζουίκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



