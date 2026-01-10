Ολυμπιακός – Μόντε Μόρις: Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα χάσει ο Αμερικανός γκαρντ

Ο αριστερός αστράγαλος του Μόντε Μόρις «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του και να φύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

10 Ιαν. 2026 19:50
Pelop News

Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στη χθεσινοβραδυνή (09.01.2026) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα κι έτσι αναμένεται να μείνει στα… πιτς για περίπου ένα μήνα.

Με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας, ο Μόντε Μόρις αναμένεται να επιστρέψει στην εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα (12.02.2026), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Μόντε Μόρις:
11/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (GBL)

14/01 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (Euroleague)

17/01 Ολυμπιακός – Μαρούσι (GBL)

20/01 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)

22/01 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (Euroleague)

25/01 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (GBL)

29/01 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (Euroleague)

31/01 Ολυμπιακός – Περιστέρι (GBL)

03/02 Dubai BC – Ολυμπιακός (Euroleague)

06/02 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)

08/02 Ολυμπιακός – Προμηθέας (GBL)

