Ολυμπιακός – Μόρις: «Ο Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να μην ξαναγυρίσω στο ΝΒΑ»

Ο Μόντε Μόρις πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί της Κυριακής (9:10) και πλέον ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες.

Κατά την άφιξη του ο πρώην NBAer έκανε δηλώσεις τονίζοντας πως έχει στο μυαλό του να μην ξαναγυρίσει στο ΝΒΑ.

«Είναι ένα μέρος που θέλω να είμαι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να έχω το ρόλο που είχα στους Νάγκετς, να είμαι floor general. Έχω στο μυαλό μου να παίξω εδώ και να μην ξαναγυρίσω στο NBA», είπε αρχικά.

«Θα κάνω αυτό που θα μου ζητήσει ο προπονητής. Θα δώσω την ενέργειά μου και τα ηγετικά μου χαρακτηριστικά. Ξέρω τον Ναν, τον Μήτρου-Λονγκ. Λατρεύω να παίζω σε γεμάτα γήπεδα, με ενέργεια. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα εμπειρία στην καριέρα μου».

