Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
Το πρόγραμμα της Basket League
Από τον ΕΣΑΚΕ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Basket League της περιόδου 2025-26.
To πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 4-5/10 και το πρώτο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα στις 12/10 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό ενώ ο αγώνας του 2ου γύρου θα διεξαχθεί στις 28-30/3 στο Telekom Center Athens.
To πρόγραμμα της πρεμιέρας (4-5/10)
Σάββατο 4/10
16:00 Καρδίτσα – Άρης Betsson
16:00 Κολοσσός – ΑΕΚ
19:00 Ηρακλής – Προμηθέας
19:00 Πανιώνιος – Περιστέρι
Κυριακή 5.10
13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
