Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή

Από τον ΕΣΑΚΕ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Basket League της περιόδου 2025-26.

To πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 4-5/10 και το πρώτο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα στις 12/10 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό ενώ ο αγώνας του 2ου γύρου θα διεξαχθεί στις 28-30/3 στο Telekom Center Athens.

To πρόγραμμα της πρεμιέρας (4-5/10)

Σάββατο 4/10

16:00 Καρδίτσα – Άρης Betsson

16:00 Κολοσσός – ΑΕΚ

19:00 Ηρακλής – Προμηθέας

19:00 Πανιώνιος – Περιστέρι

Κυριακή 5.10

13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

