Απόσπασμα από το βιβλίο του Τάσσου Σταθόπουλου «Από την προσφυγιά στο γήπεδο / Ολυμπιακός Πατρών (1925-2025)» που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Το Δόντι.

Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933 Στις 17 Σεπτεμβρίου 1933 αγωνίζεται με τη Μικτή Αλτίν/ Ορντού, την οποία νικά με 2-0. Στο στιγμιότυπο οι παίκτες των δύο ομάδων.
12 Δεκ. 2025
Pelop News

Από τις πρώτες ομάδες της χώ­ρας που έφυγε στο εξωτερικό για ποδοσφαιρική τουρνέ, ήταν ο Ολυμπιακός Πατρών!

Το 1933 ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε περιοδεία στην Τουρκία, αποτελώντας, χρονικά, εκ των πρώτων επαρχιακών συλλόγων στην Ελλάδα που προχώρη­σαν σε παρόμοια ενέργεια. Οι πόλεις όπου ο σύλλογος πραγματοποίησε περιοδεία και αγωνίστηκε, κατά βάση, με αντίπαλες ομάδες επιλέκτων ήταν η Κωνσταντινού­πολη, η Ανταπαζαρί, η Προύσα, το Μπαλικεσίρ και η Σμύρνη. Λέγεται ότι οι καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία παίκτες του Ολυμπιακού, ήθελαν να δουν συγγενείς και φίλους, ενώ η περιοδεία έγινε στο πλαίσιο της ελληνο­τουρκικής φιλίας.

Ο Ολυμπιακός Πατρών το 1933 έδω­σε 12 αγώνες στην Τουρκία με τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Στη Σμύρνη οι Τούρκοι θεατές χειροκρότησαν θερμά τον Ολυμπιακό γιατί στις φανέλες τους οι παίκτες είχαν σαν σήμα τις σημαίες των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ η παραμονή του στην Τουρκία κράτησε ενάμιση μήνα (Σεπτέμβριος- Ο­κτώβριος 1933).

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, προ­πονητής του Ολυμπιακού Πατρών ήταν ο Ούγγρος Σίγ­γερ, ο οποίος και ανέλαβε το οργανωτικό κομμάτι της πε­ριοδείας. Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στα διεθνή φιλικά που έδωσε στην Τουρκία ήταν τα εξής:
Κωνσταντινούπολη: Κουρτουλούς (ελληνική) – Ολυμπιακός Πατρών 2-1.

Σμύρνη: Αλτίν Ορντού – Ολυμπιακός Πατρών 2-1 (με τη συμμετοχή του Μουσταφά Αλτάν σπουδαίου παίκτη της εποχής).
Σμύρνη: Αλτίν Ορντού – Ολυμπιακός Πατρών 0-2 (με συμμετοχή και Ιταλών παικτών, ενώ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Πατρών, Λαγογιάννης, χειροκροτήθηκε θερμά από τους Τούρκους θεατές για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του).
Μπαλούκεσερ: Οσμάν Ορντού – Ολυμπιακός Πατρών 2-2 (2.000 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα).
Μπαλούκεσερ: Μικτή Μπαλούκεσερ – Ολυμπιακός Πατρών 4-4 και 1-1.
Προύσσα: Μικτή Προύσσας – Ολυμπιακός Πατρών 1-2 και 1-3.
Αδδά Παζάρ: Μικτή Αδδά Παζάρ – Ολυμπιακός Πα­τρών 2-2 και 1-2.
Σμύρνη: Αλτάι ΣΚ – Ολυμπιακός Πατρών 1-3.
Σμύρνη: Γκεζτεπέ ΣΚ – Ολυμπιακός Πατρών 3-3.

Η εκδήλωση
Το βιβλίο «Από την προσφυγιά στο γήπεδο / Ολυμπιακός Πατρών (1925-2025)» θα παρουσιαστεί στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (πλ. Γεωργίου 25) την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου (ώρα 20:00). Θα μιλήσουν οι: Πέτρος Συναδινός, αρχηγός Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής, Δημήτρης Αβραμίδης, δημοσιογράφος, Κώστας Καλπουζάνης, πρόεδρος Ολυμπιακού Πατρών και ο συγγραφέας.
Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και μέλος της ΕΕ της ΕΠΣ Αχαΐας, Δημήτρης Σαρρής.

