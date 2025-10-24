Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την Παρασκευή (24.10.2025) την προετοιμασία του για το κυριακάτικο (26.10.2025, 21:00, Newsit.gr) ντέρμπι με την ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός άλλαξε χλοοτάπητα στο “Γ. Καραϊσκάκη” και οι “ερυθρόλευκοι” προπονήθηκαν στο φαληρικό γήπεδο, για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.

Στα νεότερα από το ιατρικό δελτίο, ο Τσικίνιο (αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο ματς με την Μπαρτσελόνα) απέφυγε τη θλάση και το Σάββατο (25.10.2025) θα κάνει το απαραίτητο τεστ ετοιμότητας, προκειμένου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ν κρίνει εάν θα τον χρησιμοποιήσει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το ίδιο θα συμβεί και με τον Ροντινέι, ο οποίος ιατρικά είναι καλά και δεν αποκλείεται να προλάβει να μπει στην αποστολή των Πειραιωτών, για τον σπουδαίο αγώνα με την Ένωση.

