Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ

Ο Βάσκος τεχνικός έχει κάνει ήδη τις σκέψεις του για την 11άδα και διαφαίνεται ότι δεν θα έχουμε ένα σχήμα με 2 φορ.

03 Ιαν. 2026 13:15
Pelop News

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να πάρει όλους τους διαθέσιμους παίκτες του μαζί του στον Ολυμπιακό για να είναι όλοι παρόντες στο Ηράκλειο για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης και από εκεί και πέρα σε επίπεδο εκτίμησης για την άμυνα των Πειραιωτών από τα αριστερά προς τα δεξιά θα ξεκινήσουν οι Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσος και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη και πίσω από τον φορ Ταρέμι ο Τσικίνιο για να βρεθούν στα… φτερά οι Ζέλσον και Ποντένσε. Η άλλη εκδοχή είναι να βρεθεί πίσω από τον Γιάρεμτσουκ ο Ταρέμι και να είναι βασικός φορ ο Ουκρανός.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις
– Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης και Τζολάκης

– Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινεϊ, Μάνσα και Ρέτσος

– Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

– Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι

Πηγή: gazzeta.gr

