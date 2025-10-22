Ολυμπιακός: Το μεγάλο «κόλπο» με τον Σπένσερ Ντινγουίντι ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός πάει για το μεγάλο «κόλπο» έπειτα από την αρνητική εξέλιξη στην υπόθεση του Τζάρεντ Μπάτλερ (οδεύει στον Ερυθρό Αστέρα), καθως έχει στραφεί και εξετάζει την περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι.

Ο 32χρονος γκαρντ που παίζει και στη θέση 1 και στη θέση 2 έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες από τους Χόρνετς και είναι ψηλά στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ντινγουίντι έχει 621 αγώνες στο NBA με μέσο όρο 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά. Ξεκίνησε το 2014 από τους Πίστονς και έπαιξε στη συνέχεια στους Νετς, στους Γουίζαρντς, στους Μάβερικς και στους Λέικερς.

Για τον παίκτη έχει δείξει ενδιαφέρον και η Εφές αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει προβάδισμα. Πέρσι έπαιξε σε 79 ματς με τους Μάβερικς, τους 30 ως βασικός, έχοντας 11 πόντους, 4,4 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά ανά αγώνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

🚨UPDATE: Olympiacos finally found their guard! 🔥 Spencer Dinwiddie is heading to Piraeus! As we exclusively reported earlier today, the American guard was set to make the move to Europe, with three EuroLeague teams showing interest. Anadolu Efes initially appeared to be the… https://t.co/zSbGHHf8ho — TeleSport.rs (@TelesportRS) October 22, 2025

