Ολυμπιακός: Το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα ο Κόρι Τζόσεφ

Ο νέος πάικτης του Ολυμπιακού αναμένεται την Δευτέρα (26/1) στις 09:00 το πρωί θα αφιχθεί στην Αθήνα, με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης.

25 Ιαν. 2026 12:20
Pelop News

Ο Κόρι Τζόσεφ μετρά αντίστροφα για την άφιξή του στην Αθήνα!

Ο νέος πάικτης του Ολυμπιακού αναμένεται την Δευτέρα (26/1) στις 09:00 το πρωί θα αφιχθεί στην Αθήνα, με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης.

Έτσι, ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται σύντομα να έχει την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος βέβαια θα είναι και εκείνος που θα αποφασίσει το πότε ο παίκτης θα κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Κόρι Τζόσεφ μέχρι πρότινος περίμενε να βρεθεί λύση ώστε να παίξει στην Μονακό, η οποία τον είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο. Παρόλα αυτά, ο περιορισμός που επιβλήθηκε στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να μην παίξει ποτέ σε αυτήν και εν τέλει, έφερε και το «αντίο» του στον σύλλογο, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και να τον κάνει δικό του με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να είναι η πρώτη ομάδα στην καριέρα του Κόρι Τζόσεφ στην Ευρώπη (δεν έπαιξε ποτέ με την Μονακό), μετά από 14 χρόνια στο NBA. Σε αυτά, ο πρωταθλητής με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014, έπαιξε 866 παιχνίδια κανονικής περιόδου (953 μαζί και με τα 87 των play offs), έχοντας ρόλο σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.Οι μέσοι όροι του ήταν 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ με μόλις 1 λάθος.

Πηγή: https://www.gazzetta.gr

