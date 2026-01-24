Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ

Με το μυαλό στο Άμστερνταμ και στον… τελικό της Τετάρτης με τον Άγιαξ για το Champions League o Ολυμπιακός υποδέχεται στις 17:00 τον Βόλο στο Καραϊσκάκη για την 18η ημέρα της Stoiximan Super League.

O Ολυμπιακός έχοντας αγώνα λιγότερο από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ είναι στο -2 και θέλει νίκη κόντρα στον Βόλο για να επιστρέψει στην κορυφή και να περιμένει το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Τρίπολη για να μάθει εάν θα παραμείνει εκεί στο κλείσιμο της αγωνιστικής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει διαθέσιμο τον Πιρόλα και προανήγγειλε αλλαγές. Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Βέζο.

Κόμπα, Ασεχνούν, Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Μύγας και Μαρτίνες συμπλήρωσαν κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμοι για την ομάδα του Βόλου. Σε αυτούς του έξι τιμωρημένους προστίθεται και ο Γιάννης Μπουζούκης.

Η αποστολή του Βόλου: Γραμματικάκης, Παπαθανασίου, Σόρια, Κάργας, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Σαντής

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 16 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει αήττητος και τον συνολικό απολογισμό να περιλαμβάνει 13 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους —τέσσερα για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος— ο Ολυμπιακός έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς να δεχθεί γκολ. Οι τρεις αναμετρήσεις διεξήχθησαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και οι άλλες δύο στον Βόλο.

Το σερί αυτό ξεκίνησε μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 2-2 στον Βόλο, στις 3 Δεκεμβρίου 2023. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει αποσπάσει μόλις μία ισοπαλία στις επτά αναμετρήσεις πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, όταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 έφυγε με το 1-1. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που σκόραρε εκεί, αφού όλες οι επόμενες νίκες των Ερυθρόλευκων ήρθαν χωρίς να δεχθούν τέρμα.

Ο Ελ Αραμπί είναι ο πρώτος σκόρερ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξεκίνησε με ένα γκολ στο 5-0 της σεζόν 2019-20 και συνέχισε με χατ-τρικ στο 4-1 της περιόδου 2020-21. Τη σεζόν 2021-22 σημείωσε το ένα από τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, ενώ το 2022-23 σκόραρε τόσο στο 1-1 της κανονικής διάρκειας όσο και στο 5-0 των Stoiximan Playoffs.

