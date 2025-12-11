Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας

Στην τελευταία συνεδρίασή του και κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης προς τον αγροτικό κόσμο, κάνοντας λόγο για έναν «δίκαιο αγώνα» και ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία.

Στο ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει πως «στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό των αγροτών», που διεκδικούν το αυτονόητο: να μπορούν να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Παράλληλα ζητά πλήρη διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις και αποζημιώσεις, τονίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών και του ΕΛΓΑ.

Το ψήφισμα αναγνωρίζει ως δίκαια τα βασικά αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων:

άμεση καταβολή επιδοτήσεων και εξόφληση οφειλών του ΟΠΕΚΕΠΕ,

κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής,

αφορολόγητο πετρέλαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη άμεσης επέκτασης του Φράγματος Πηνειού, έργο κρίσιμο για την άρδευση της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και σε σειρά μέτρων στήριξης για παραγωγούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή ζωονόσους. Μεταξύ άλλων ζητούνται:

πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις,

ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής,

φοροαπαλλαγές και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων,

στήριξη στην ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου,

ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης ζωονόσων,

αύξηση αποζημίωσης ζωοτροφών για ζώα που παραμένουν έγκλειστα λόγω περιοριστικών μέτρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί την ενίσχυση των ελεγκτικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενώ καταδικάζει «κάθε προσπάθεια απαξίωσης ή υποβάθμισης των κινητοποιήσεων», ζητώντας σεβασμό στο δικαίωμα των αγροτών για συλλογική διεκδίκηση.

Τέλος, το ψήφισμα θα αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία, καθώς και στους βουλευτές της περιοχής. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

