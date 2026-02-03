Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου

Κόκκινος συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. από την Ομόνοια. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του ανήλικου, τα ίχνη του Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών αγνοούνται από τις 27 Ιανουαρίου από την περιοχή της Ομόνοιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο φούτερ, μαύρο καπέλο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

