ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα

Στο 1,4% ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 2025, σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

09 Νοέ. 2025 11:30
Pelop News

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,4%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 3,5% και από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που φτάνει το 5%. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στις 38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και στη χαμηλότερη θέση εντός της ΕΕ.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η χώρα μας είχε πληθωρισμό στα τρόφιμα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες. Τρεις συνεχόμενοι μήνες του χειμώνα 2024-2025 (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021.

Παρά τη συγκράτηση του κόστους στα τρόφιμα, η ακρίβεια παραμένει φαινόμενο με διεθνείς διαστάσεις, επηρεαζόμενη από περιβαλλοντικούς και ευρωπαϊκούς περιορισμούς, όπως οι κανόνες για την παραγωγή βοδινού κρέατος. Επιπλέον, η αύξηση του κόστους ζωής επηρεάζει και άλλους τομείς, όπως την ενέργεια, τη στέγη και τις μεταφορές.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον ετήσιο πληθωρισμό (Σεπτέμβριος 2025 σε σχέση με Σεπτέμβριο 2024) δείχνουν ότι η συνολική άνοδος στην Ελλάδα ήταν 1,9%, με τη συνεισφορά των τροφίμων να φτάνει το 0,3%. Η ενέργεια και τα λοιπά αγαθά και υπηρεσίες συμπληρώνουν την εικόνα του συνολικού κόστους ζωής.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποτελεί θετικό δείκτη, ωστόσο η επίδρασή της στην καθημερινότητα των πολιτών παραμένει κρίσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, στοχεύει στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στη συγκράτηση των τιμών των βασικών προϊόντων.

Μεταρρυθμίσεις, έλεγχοι και ενημέρωση των πολιτών αποτελούν εργαλεία για τη διατήρηση του πληθωρισμού των τροφίμων σε χαμηλά επίπεδα και τη στήριξη της καθημερινότητας των νοικοκυριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
