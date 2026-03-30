ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικά όλα τα επιδόματα που πληρώνονται αύριο Τρίτη 31/3

Στην καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Μάρτιο προχωρά αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ο ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ, καλύπτοντας τις ανάγκες 987.379 δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ

– Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

– Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

– Εξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



