ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου

Για τα τέλη Οκτωβρίου μετατέθηκε η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», που κατηγορείται για απείθεια μετά τη στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοιχτό παραμένει και δεύτερο δικαστικό μέτωπο, που αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

30 Μαρ. 2026 12:36
Pelop News

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αναβολή δόθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής του.

Η υπόθεση συνδέεται με την πρώτη κλήση που είχε λάβει ο συνδικαλιστής για να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε δεν εμφανίστηκε, επιλέγοντας να αποστείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός της Επιτροπής, με αποτέλεσμα τα πρακτικά της συνεδρίασης να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία, προκειμένου να κριθεί αν ο μάρτυρας μπορούσε πράγματι να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής ή αν η συμπεριφορά του στοιχειοθετούσε το αδίκημα της απείθειας. Η εισαγγελική προκαταρκτική έρευνα κατέληξε τελικά στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Ξυλούρης έχει να αντιμετωπίσει και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με τη δεύτερη φορά που κλήθηκε να εμφανιστεί στην Εξεταστική, όταν τελικά παρέστη, αλλά στις περισσότερες ερωτήσεις που του τέθηκαν επέλεξε και πάλι να μην απαντήσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Σε αυτό το σκέλος, η Δικαιοσύνη εξετάζει πλέον αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

