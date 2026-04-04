ΟΠΕΚΕΠΕ: Η 127σέλιδη έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο

Σε έκθεση 127 σελίδων, η οποία φέρει τον τίτλο «Αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατ’ άρθρο 62 του Συντάγματος», στηρίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αίτημα άρσης ασυλίας για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υλικό αυτό αποτελεί τον βασικό κορμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει, με τη Βουλή να καλείται να εξετάσει τις αποδιδόμενες παρεμβάσεις, τις συνομιλίες και τη νομική τους αποτίμηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί από το περιεχόμενο της έκθεσης, η πιο επιβαρυντική περίπτωση ως προς την ουσία και το ύψος της ζημίας είναι εκείνη της βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνας Παπακώστα. Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ζημία που της αποδίδεται φτάνει τις 142.249,81 ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να θεωρεί ότι η επίμαχη παρέμβαση δεν εξαντλείται στο αρχικό έτος, αλλά έχει διαρκή χαρακτήρα και επηρεάζει πληρωμές που συνεχίστηκαν μέχρι και το 2024.

Η λογική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εισαγγελική αρχή δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της επιδότησης που φέρεται να συνδέεται με την αρχική παρέμβαση, αλλά αθροίζει και τα επόμενα έτη, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως διαρκή ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό είναι και το στοιχείο που βαραίνει περισσότερο το συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας.

Διαφορετική, αλλά επίσης σοβαρή, είναι η περίπτωση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Όπως έχει παρουσιαστεί σε δημοσιεύματα που βασίζονται στο εισαγγελικό υλικό, το στοιχείο που θεωρείται επιβαρυντικό είναι ένα γραπτό μήνυμα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, στο οποίο φέρεται να αναφέρεται η φράση «ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ». Κατά την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η διατύπωση αυτή θεωρείται ένδειξη γνώσης ότι ο φάκελος ήταν προβληματικός και ότι αναζητούνταν εκ των υστέρων «τακτοποίηση». Η αποδιδόμενη ζημία στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε 68.884,02 ευρώ.

Για τον Λάκη Βασιλειάδη, τα δημοσιευμένα στοιχεία εμφανίζουν πιο έμμεση εμπλοκή. Δεν καταγράφεται, σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί, απευθείας διάλογός του, αλλά γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο γίνεται αναφορά στο όνομά του σε σχέση με αίτημα για μετάθεση ελέγχου σε ζώα. Αυτό το στοιχείο εντάσσεται στη συνολική αποτίμηση των παρεμβάσεων που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ξεχωριστό βάρος αποδίδεται και στην περίπτωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τον οποίο η δικογραφία, όπως έχει δημοσιευθεί, δεν εστιάζει μόνο σε απλές παρεμβάσεις αλλά σε οργανωμένη απόπειρα να ανακοπεί διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Το σκέλος αυτό συνδέεται με υπόθεση τεσσάρων παραγωγών και με το λεγόμενο σχήμα της «ηρακλειώτικης πατέντας», δηλαδή δηλώσεις αγρανάπαυσης που ο ελεγκτικός μηχανισμός είχε εντοπίσει ως προβληματικές. Το συνολικό ποσό που αναφέρεται για αυτή την ομάδα παραγωγών είναι 38.236,51 ευρώ.

Στο υλικό που έχει παρουσιαστεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρεται να αποδίδει ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής παρέμβασης του γραφείου του βουλευτή, ώστε να «παγώσει» ή να ανακοπεί η διαδικασία ανάκτησης των ποσών. Αυτό είναι και το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο ποινικό βάρος στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν εξετάζεται απλώς μια μεμονωμένη εξυπηρέτηση, αλλά μια παρέμβαση σε στάδιο όπου ο ελεγκτικός μηχανισμός είχε ήδη κινηθεί.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία είναι ότι η 127σέλιδη έκθεση δεν λειτουργεί απλώς ως διαβιβαστικό έγγραφο, αλλά ως πλήρης εισαγγελική αξιολόγηση με επιμέρους νομικά συμπεράσματα για κάθε περίπτωση. Γι’ αυτό και η υπόθεση έχει ήδη αποκτήσει βαρύ πολιτικό αποτύπωμα, οδηγώντας σε παραιτήσεις, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και διαδικασία άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Βουλή, όπου η Επιτροπή Δεοντολογίας καλείται να εξετάσει το υλικό και να εισηγηθεί επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας. Έτσι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περνά πλέον από τη φάση των αποκαλύψεων στη φάση της ανοιχτής κοινοβουλευτικής κρίσης, με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης να αποτελεί το βασικό εργαλείο της επόμενης πολιτικής αναμέτρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



