ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι της Παπακώστα στη δικογραφία – «Πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε»

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να παράγει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς, με το νέο υλικό της δικογραφίας να ρίχνει φως σε συνομιλίες που αποτυπώνουν ένα κλίμα πιέσεων, εξυπηρετήσεων και παρεμβάσεων γύρω από τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνονται στο υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το σκέλος που αφορά τη βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα και τις επαφές της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για υπόθεση κτηνοτρόφου της περιοχής της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, οι πρώτες κλήσεις της προς τον Δ. Μελά έγιναν στις 24 Αυγούστου 2021, αλλά έμειναν αναπάντητες. Όταν εκείνος την κάλεσε πίσω, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μελάς: «Ποιος είναι;»

Παπακώστα: «Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων».

Στη συνέχεια, η βουλευτής εξηγεί πως επικοινωνεί για την υπόθεση συγκεκριμένου κτηνοτρόφου:

Παπακώστα: «Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ. Μπ. σε συνεννόηση με τον Ζ. (κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί».

Μέλας: «Το γνωρίζω».

Παπακώστα: «Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;»

Μέλας: «Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα».

Αμέσως μετά, όπως προκύπτει από το δημοσιευμένο υλικό, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλά με υπάλληλο για την ίδια υπόθεση. Εκεί αποτυπώνεται ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν πληρωνόταν λόγω διαφοράς στο ζωικό κεφάλαιο:

Υπάλληλος: «Αυτός ο Μ. από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου… Δεν βλέπω καμία διόρθωση, καμία θεραπεία και δεν πληρώνεται, έχει ποσοστό υπέρβασης άνω του δύο τα εκατό».

Μέλας: «Είχαμε συνεννοηθεί να πάει στον εμμμ, εε, σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να, για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση».

Υπάλληλος: «Εγώ δεν βλέπω καμία μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο».

Μέλας: «Έχουν μιλήσει με τον Ζ. (κτηνίατρο) και έχει συμφωνήσει να του μειώσει τα επιλέξιμα ζώα μετά τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου».

Υπάλληλος: «Αυτό που βλέπω είναι ότι βρέθηκε να έχει διαφορά σε 12 ζώα με το ποσοστό υπέρβασης να ξεπερνά το 20% γι’ αυτό δεν πληρώθηκε».

Ακολουθεί νέο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Δημήτρη Μελά και την Κατερίνα Παπακώστα, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να της μεταφέρει ότι, με μια πρώτη εικόνα, δεν φαίνεται να έχει γίνει διόρθωση:

Μέλας: «Σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι’ αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε».

Παπακώστα: «Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί».

Μέλας: «Θα το δω και εγώ».

Παπακώστα: «Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε».

Στο ίδιο τηλεφώνημα, η βουλευτής εξηγεί πώς, κατά τους ισχυρισμούς της, είχε γίνει παρέμβαση στα στοιχεία:

Μέλας: «Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;»

Παπακώστα: «Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ. (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%».

Η απάντηση του Μελά είναι επίσης αποκαλυπτική:

Μέλας: «Θα το κοιτάξουμε. Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος».

Ένα ακόμη ιδιαίτερα βαρύ σκέλος της δικογραφίας αφορά συνομιλία από τον Σεπτέμβριο του 2021 ανάμεσα στον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί καταγράφεται η γνωστή πλέον φράση:

Διευθυντής γραφείου: «Αν μπορείς να πεις στον δικό μας εκεί, δεν ξέρω σε ποιον, να μας βγάλει μια λίστα για δικαιούχους στον νομό Αιτωλοακαρνανίας της κλημεντίνης, ΟΣΔΕ κλημεντίνης».

Μελάς: «Εντάξει».

Διευθυντής γραφείου: «Δηλαδή κλημεντίνη τι είναι δηλωμένο, πόσοι δικαιούχοι θέλω, και αν το έχει και ανά περιοχή ακόμα καλά ή ονόματα, αλλά το θέλω γιατί να δούμε αν είναι κάνα δύο-δυόμισι εκατομμύρια μήπως τα κόψουμε απ’ αλλού και τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας κάτω COVID».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες συνομιλίες, στις οποίες αποτυπώνεται πίεση βουλευτή της Βόρειας Ελλάδας προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση που είχε ήδη συζητηθεί μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, πρόκειται για έναν από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία άρσης ασυλίας. Ο διάλογος έχει ως εξής:

Βουλευτής: «Δεν μου λες, τι έγινε με τον τέτοιον;»

Μέλας: «Λοιπόν, κοίταξε να σου πω […], γιατί μου στέλνεις και κάποια μηνύματα με την υπομονή».

Και συνεχίζει:

Μέλας: «Είναι ο μοναδικός από τους 550 που εκκρεμεί το 2015 για να αρχίσουν να πληρώνονται που έχει πληρωθεί, που πληρώνονται 2019, 2020, 2021, ο μοναδικός, αυτό θέλω να το ξέρεις».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας ακούγεται να λέει:

Μέλας: «Εγώ τον έβαλα τότε από το παράθυρο και πληρώθηκε το 2019, πληρώθηκε μετά το 2020 και τώρα πληρώνεται το 2021».

Σε δεύτερη συνομιλία, ο ίδιος βουλευτής εμφανίζεται να ζητά παρέμβαση στο ψηφιακό σύστημα ώστε να τροποποιηθούν στοιχεία παραγωγού:

Βουλευτής: «Αυτός ήταν τα θέματα με τα γάλατα. (…) Δεν τον αφήσαμε να κάνει τροποποιητική, με αποτέλεσμα, ενώ μπορεί, ενώ πρέπει να πάρει λεφτά, να μην τον αφήνουμε να πάρει λεφτά».

Μέλας: «Κανονικά οι διοικητικές πράξεις, άρα οι τροποποιήσεις είναι δική μας εφεύρεση. (…) Δεν τον άφηνε το σύστημα, αλλά αυτό, για αυτό σου εξήγησα πριν, επειδή μας έδωσε τη δυνατότητα, μόνο μία που να φαίνεται προφανές λάθος και ελέγχεται πλέον το σύστημα, δεν ήταν χειρόγραφα, όπως πριν που μας τα φέρνατε, τα αλλάζαμε και το βάζαμε στην άκρη και το κρύβαμε».

Οι διάλογοι αυτοί, όπως έχουν παρουσιαστεί από τα δημοσιεύματα που βασίζονται στο περιεχόμενο της δικογραφίας, αποτελούν μόνο μέρος του συνολικού υλικού που έχει στα χέρια της η Βουλή. Είναι όμως αρκετοί για να δείξουν ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται σε διοικητικές αστοχίες ή σε μεμονωμένες εξυπηρετήσεις, αλλά αγγίζει ένα βαθύτερο σύστημα παρεμβάσεων, πολιτικών διασυνδέσεων και χειρισμών γύρω από τις κοινοτικές ενισχύσεις. Και ακριβώς γι’ αυτό, η δικογραφία έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης, με τα επόμενα βήματα στη Βουλή να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



