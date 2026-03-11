ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κωνσταντοπούλου μιλά για «αλληλοεκβιασμούς» – Προαναγγέλλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νέες αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση που σημειώθηκε χθες στη Βουλή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της σχετικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση χθες ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Κρατούσε την αναπνοή της για να τελειώσει η διαδικασία. Έπιναν το πικρό ποτήριον. Ήταν συζήτηση χωρίς ψηφοφορία. Τόσο πολύ πίστευαν στο πόρισμά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προχώρησε και σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε κλίμα πιέσεων και εκβιασμών μεταξύ κυβερνητικών στελεχών.

«Ο Μάκης Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου και την ίδια ώρα το Μαξίμου εκβίαζε τον Βορίδη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «υπήρχε ένας αλληλοεκβιασμός μεταξύ Κυριάκος Μητσοτάκης, Βορίδη, Βάρα, Μαξίμου και όλων αυτών των φατριών».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ασκήθηκαν πιέσεις και προς τον Βάρα προκειμένου να καταθέσει.

«Τον Βάρα τον πίεσαν να καταθέσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε επίσης ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας την εμπλοκή της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η υπόθεση δεν κλείνει, όπως θέλουν. Θα επισκεφθώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής και της συζήτησης στη Βουλή και θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε.





