ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για εξέταση στις 11 Δεκεμβρίου θα στείλει η επιτροπή της Βουλής στον «Φραπέ»
Παράλληλα για τις 12 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η εξέταση των βουλευτών Χρήστου Μπουκώρου και Μανώλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ).
Νέα κλήση για εξέταση στον Γιώργο Ξυλούρη («φραπές») αναμένεται να αποστείλει η επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προεδρείου της εξεταστικής, η εξέταση του Ξυλούρη προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου. Εάν ο μάρτυρας αρνηθεί και πάλι να παραστεί επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, τότε είναι πιθανό να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του.
Στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταθέσουν οι Σταύρος Παπασταύρου και Γιάννης Μπρατάκος, ενώ για την επόμενη ημέρα προγραμματίζεται η κατάθεση των Γιώργου Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου.
