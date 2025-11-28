ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για εξέταση στις 11 Δεκεμβρίου θα στείλει η επιτροπή της Βουλής στον «Φραπέ»

Παράλληλα για τις 12 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η εξέταση των βουλευτών Χρήστου Μπουκώρου και Μανώλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ).

28 Νοέ. 2025 15:24
Pelop News

Νέα κλήση για εξέταση στον Γιώργο Ξυλούρη («φραπές») αναμένεται να αποστείλει η επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προεδρείου της εξεταστικής, η εξέταση του Ξυλούρη προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου. Εάν ο μάρτυρας αρνηθεί και πάλι να παραστεί επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, τότε είναι πιθανό να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του.

Στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταθέσουν οι Σταύρος Παπασταύρου και Γιάννης Μπρατάκος, ενώ για την επόμενη ημέρα προγραμματίζεται η κατάθεση των Γιώργου Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου.

