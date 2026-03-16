ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για υπεξαγωγή εγγράφου, με την Παρασκευή Τυχεροπούλου να επανέρχεται με νέες σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και για το εύρος των παρατυπιών στις επιδοτήσεις. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, το 2020 η εικόνα που είχε διαμορφωθεί ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε, όπως είπε, «ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει».

Η βασική μάρτυρας κατηγορίας ανέφερε ότι ο φάκελος που είχε παραδώσει προς έλεγχο δεν διαβιβάστηκε ποτέ στη Δικαιοσύνη, στοιχείο που, κατά την ίδια, βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης που οδήγησε τελικά τους κατηγορούμενους στο εδώλιο. Στο πλαίσιο της κατάθεσής της, υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει εγγράφως για τα προβλήματα, μέσω του προέδρου του Οργανισμού, τους τότε υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά, τονίζοντας ότι «ήταν ενήμεροι για όλα».

Η κ. Τυχεροπούλου μίλησε ακόμη για ασφυκτικές πιέσεις και απειλές σε βάρος όσων προσπάθησαν να ελέγξουν ή να αναδείξουν τις επίμαχες υποθέσεις. Ειδική αναφορά έκανε σε ελεγκτή στην Κρήτη, ο οποίος, όπως είπε, αφού ενημέρωσε αρμοδίως για «κόκκινα» ΑΦΜ, μετακινήθηκε από τη θέση του, τιμωρήθηκε πειθαρχικά και για ένα διάστημα αναγκάστηκε να ζει υπό καθεστώς φόβου, έχοντας απομακρύνει ακόμη και την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας. Η μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφα και emails για να στηρίξει τα όσα περιέγραψε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη δίκη κατηγορούμενοι είναι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέππα, με το κατηγορητήριο να αφορά υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με επίκεντρο το πόρισμα ελέγχου για δεκάδες προβληματικά ΑΦΜ που είχαν αιτηθεί επιδοτήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



