ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο διάλογος Σκρέκα – Μελά που βαραίνει τη δικογραφία – «Το έβαλα χεράτα»

Ένα ακόμη βαρύ επεισόδιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ φωτίζει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει φτάσει στη Βουλή, αυτή τη φορά με αναφορά στον Κώστα Σκρέκα και σε επικοινωνία του με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο βουλευτής Τρικάλων φέρεται να παρενέβη για να «ξεκλειδώσει» επιχορήγηση συγκεκριμένου παραγωγού, ενώ το αίτημα είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα κατά τον υπολογισμό της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος για το 2020.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι, έπειτα από πιέσεις του Κώστα Σκρέκα, ο Δημήτρης Μελάς έδωσε εντολή να αρθούν οι δικλείδες ασφαλείας του συστήματος. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 δόθηκε εντολή να «ξεκλειδωθεί» το αίτημα του παραγωγού με παράκαμψη των κωδικών λάθους, δηλαδή μέσω διαδικασίας που, σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, υπερέβαινε την κανονική λειτουργία του ελέγχου.

Το πολιτικό και δικαστικό βάρος αυτής της υπόθεσης ενισχύεται από τη συνομιλία που ακολούθησε μεταξύ των δύο ανδρών στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 και η οποία περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα αποσπάσματα της δικογραφίας. Σε αυτήν, ο Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να ενημερώνει τον βουλευτή ότι το θέμα προχώρησε, λέγοντάς του πως «σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα», για να ακολουθήσει η διαβεβαίωση ότι «θα γίνει». Στο ίδιο απόσπασμα, όταν ο Σκρέκας ρωτά αν θα προχωρήσει αυτό «που ζητάει» ο παραγωγός, ο Μελάς απαντά θετικά και προσθέτει πως το έβαλε «φορετά», δηλαδή χειροκίνητα, και ότι χρειάστηκε να γίνει «παρελκυστικά». Η απάντηση που αποδίδεται στον βουλευτή είναι η φράση: «Χεράτα κατάλαβα».

Αυτό ακριβώς το σημείο είναι που μετατρέπει τη συγκεκριμένη συνομιλία σε ένα από τα πιο επιβαρυντικά κομμάτια της δικογραφίας για τον πρώην υπουργό και μέχρι πρότινος γραμματέα της ΝΔ. Η εικόνα που αποτυπώνεται από τα δημοσιεύματα είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια γενική πολιτική πίεση υπέρ κάποιου αιτήματος, αλλά για φερόμενη γνώση ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να περάσει κανονικά από το σύστημα και ότι τελικά χρειάστηκε χειροκίνητη παρέμβαση για να προχωρήσει.

Η υπόθεση του Σκρέκα εντάσσεται στο συνολικό πακέτο των 11 εν ενεργεία βουλευτών για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί άρση ασυλίας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές πολιτικές συνέπειες, με παραιτήσεις και ανακατατάξεις, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας καλείται να εξετάσει το σύνολο του υλικού και να εισηγηθεί τα επόμενα βήματα.

Έτσι, το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον Κώστα Σκρέκα δεν έχει μόνο τη βαρύτητα ενός ακόμη ονόματος μέσα στην υπόθεση. Αποκτά ξεχωριστό ειδικό βάρος επειδή συνοδεύεται από διάλογο που, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στα δημοσιευμένα αποσπάσματα, περιγράφει ευθέως μια διαδικασία παράκαμψης των εσωτερικών φραγμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για να προχωρήσει πληρωμή που είχε μπλοκαριστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



