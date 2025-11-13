ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Αποστολάκης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη διοίκηση της περιόδου 2015–2019, υποστηρίζοντας πως οι τότε προσπάθειες έγιναν «εν μέσω μνημονίων και αυστηρής επιτήρησης». Την ίδια ώρα, πηγές του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ έκαναν λόγο για «παραδοχές που αποκαλύπτουν τη στρέβλωση του συστήματος και την ανεξέλεγκτη χορήγηση δικαιωμάτων».

Ο κ. Αποστολάκης, που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2019, περιέγραψε τις δυσκολίες της περιόδου, αναφέροντας ότι ο Οργανισμός λειτουργούσε τότε «εν μέσω μνημονίων και δημοσιονομικών πιέσεων».

«Μείναμε κάποια στιγμή χωρίς ευρώ. Θυμάμαι όταν τρέχαμε στο Hilton για να διασώσουμε τις επιδοτήσεις, να μη θεωρηθούν φορολογητέο εισόδημα, κάτι που τελικά πετύχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ενισχύσεις «έγιναν ακατάσχετες και μη φορολογήσιμες».

Αναφερόμενος στα προβλήματα του Οργανισμού, είπε πως «η συνεργασία με την Κομισιόν και την OLAF ήταν συνεχής» και ότι «οι απάτες υπήρχαν πάντοτε, μικρές και μεγάλες», ωστόσο σήμερα «το φαινόμενο έχει ξεφύγει».

Ο κ. Αποστολάκης υποστήριξε πως η «αρχιτεκτονική κατανομής των δικαιωμάτων» δημιουργεί τις βασικές στρεβλώσεις του συστήματος, καθώς «τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης δεν μπορούν να είναι ίδια για όλες τις περιοχές». Παράλληλα, σημείωσε ότι επί της θητείας του «μπήκε τάξη στα χρονοδιαγράμματα πληρωμών» και ότι «οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεων δεν επιτρέπουν τη σταθερή λειτουργία του Οργανισμού».

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ερμήνευσε διαφορετικά τα όσα ειπώθηκαν στην κατάθεση. Πηγές του κόμματος έκαναν λόγο για «παραδοχές που επιβεβαιώνουν την ανεξέλεγκτη χορήγηση δικαιωμάτων και τη διόγκωση φαινομένων απάτης γύρω από το Εθνικό Απόθεμα και τα βοσκοτόπια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην αντιπρόεδρος «δεν απάντησε πειστικά» στο γιατί, παρά τις αντιδράσεις συνεταιρισμών ήδη από το 2017, «οι δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα διπλασιάστηκαν μέχρι το 2019», ενώ παρέμεινε αναπάντητο και το γιατί δεν εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου παρά τη δέσμευση για «ξεσκαρτάρισμα».

Το ΠΑΣΟΚ έθεσε επίσης ζήτημα για δύο εμπιστευτικές εκθέσεις του 2017 που αφορούσαν τη GAIA Επιχειρείν, συντονιστή των ΚΥΔ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγών «με τρόπο που δεν τηρούσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας». Αν και οι εκθέσεις φέρονται να είχαν κοινοποιηθεί στη διοίκηση, ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι «δεν τις θυμάται».

Το κόμμα κατέληξε ότι η κατάθεση «ανέδειξε διοίκηση χωρίς επαρκή εποπτεία και έλεγχο, χωρίς βούληση να αναχαιτίσει τη διογκούμενη στρέβλωση, ενώ γνώριζε την έκτασή της».

