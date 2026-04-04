ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορκωμοσίες, δικογραφία και πολιτικό μήνυμα Μητσοτάκη με φόντο τις άρσεις ασυλίας

Νέο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11 το πρωί πραγματοποιείται η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης που προέκυψαν από τον στοχευμένο ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αλλαγές ήρθαν αμέσως μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή και αποτυπώνουν την επιλογή του πρωθυπουργού να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση στις πολιτικές πιέσεις που προκάλεσε η υπόθεση.

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περνά στα χέρια του Μαργαρίτη Σχοινά, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αναλαμβάνει υφυπουργός, ενώ στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τοποθετείται ο Ευάγγελος Τουρνάς. Οι αλλαγές αυτές ακολούθησαν τις αποχωρήσεις του Κώστα Τσιάρα, του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στο φόντο των εξελίξεων γύρω από τη δικογραφία.

Η δικογραφία περνά στη Βουλή και ανοίγει η κοινοβουλευτική διαδικασία

Το βάρος μεταφέρεται πλέον και στο Κοινοβούλιο. Η δικογραφία που αφορά τους 11 βουλευτές διανέμεται στα 16 μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, προκειμένου να εισηγηθεί στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η τελική απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται αμέσως μετά το Πάσχα.

Στην κυβέρνηση αποφεύγουν να υποβαθμίσουν την υπόθεση και παραδέχονται ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Η κεντρική γραμμή που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι κάθε εμπλεκόμενη περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά, ενώ ως προς τις άρσεις ασυλίας η κυβερνητική πλειοψηφία αναμένεται να κινηθεί, όπως συνηθίζεται, αποδεχόμενη τη διαδικασία ώστε να μην υπάρξει σκιά πολιτικής προστασίας.

Η επιλογή Σχοινά και το μήνυμα για την επόμενη μέρα

Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σαφές πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα. Πρόκειται για μια επιλογή που παραπέμπει σε διαχείριση με ευρωπαϊκό βάρος, σε μια στιγμή που το κρίσιμο μέτωπο δεν είναι μόνο η εσωτερική πολιτική φθορά, αλλά και η επόμενη ημέρα στις σχέσεις της χώρας με τις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι ο νέος υπουργός γνωρίζει σε βάθος τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων αξιολογείται από την κυβέρνηση ως βασικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο που το υπουργείο καλείται να χειριστεί τόσο τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όσο και τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ.

Η κυβερνητική ανάγνωση είναι ότι η συγκεκριμένη επιλογή δίνει σήμα επανεκκίνησης σε ένα υπουργείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της πίεσης. Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να δείξει ότι δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μια τυπική πολιτική αναταραχή, αλλά ως κρίση που απαιτεί χειρισμούς με ταχύτητα και καθαρό πολιτικό μήνυμα.

Οι αναταράξεις περνούν και στη Νέα Δημοκρατία

Οι εξελίξεις, πάντως, δεν περιορίζονται στην κυβέρνηση. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει κραδασμούς και στην κομματική πυραμίδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Σκρέκας υπέβαλε την παραίτησή του από γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ μέχρι το συνέδριο του Μαΐου τα καθήκοντά του περνούν στον μέχρι τώρα γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η πίεση από τη δικογραφία δεν έχει μόνο κυβερνητική διάσταση, αλλά επηρεάζει και τον κομματικό μηχανισμό. Με άλλα λόγια, το μήνυμα που επιδιώκεται να σταλεί είναι διπλό: αφενός ότι δεν θα υπάρξει πολιτική ανοχή σε σκιές που βαραίνουν στελέχη και αφετέρου ότι το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να απορροφήσει γρήγορα τους κραδασμούς πριν αυτοί πάρουν μεγαλύτερη έκταση.

Συνολικά, η σημερινή εικόνα δείχνει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περνά από τη φάση της αποκάλυψης στη φάση της πολιτικής διαχείρισης. Οι ορκωμοσίες, η διανομή της δικογραφίας, η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και οι εσωκομματικές παραιτήσεις συνθέτουν ένα πυκνό σκηνικό, στο οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι κινείται γρήγορα και αποφασιστικά, την ώρα που η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να ανεβάσει τους τόνους.

