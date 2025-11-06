ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκρέκας: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η προστασία κτηνοτρόφων και παραγωγής

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

06 Νοέ. 2025 9:05
Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε σε τρία κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των ΕΛΤΑ, ο κ. Σκρέκας επισήμανε ότι η αναδιοργάνωση του οργανισμού δεν συνοδεύτηκε από τον απαιτούμενο βαθμό ενημέρωσης προς τις τοπικές κοινωνίες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει σταθερός στη δημιουργία βιώσιμων και σύγχρονων ΕΛΤΑ, που θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, καθώς το νέο λειτουργικό μοντέλο προβλέπει συνεργαζόμενα καταστήματα και κινητές μονάδες.

Σε ερώτηση σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις λόγω των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των πληρωμών. Επίσης ανέφερε ότι «μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα μπορέσουν οι αγρότες να δουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, και μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ που θα κατατεθούν σε λογαριασμούς αγροτών με έγκυρο και δίκαιο τρόπο».

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, στον Real FM, αναφέρθηκε και στην ευλογιά των προβάτων, λέγοντας πως «η κυβέρνηση κινείται με απόλυτη υπευθυνότητα, στηριζόμενη στις εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής που έχει συσταθεί αποκλειστικά για τη διαχείριση της νόσου». Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πιστοποιημένα εμβόλια, ενώ τα διαθέσιμα παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, της τάξης του 50-60%». Παράλληλα, επισήμανε ότι ο εμβολιασμός θα μπορούσε να θέσει μεγάλο κίνδυνο, διότι πολλές χώρες απαγορεύουν τις εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων από γάλα ζώων θετικών στον ιό της ευλογιάς, όπως η Αλβανία, η Σερβία και άλλες.

«Δυστυχώς, ενα ζώο που νοσεί δεν διακρίνεται από ένα ζώο το οποίο είναι εμβολιασμένο καθώς, σε ενα μικροβιακό έλεγχο και τα δύο θα φαίνονται θετικά στον ιό της ευλογιάς». «Προτεραιότητά μας είναι η προστασία του Έλληνα κτηνοτρόφου και της εθνικής μας παραγωγής», σημείωσε.
