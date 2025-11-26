ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα να εισηγείται την ενοχή και των 14 κατηγορουμένων, αγροτών κυρίως από την Κρήτη. Η δίκη διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ενώ στο ακροατήριο εμφανίστηκαν μόλις δύο κατηγορούμενοι — μεταξύ τους κι ένας γνωστός ηθοποιός.

26 Νοέ. 2025 12:50
Pelop News

Την ενοχή όλων των 14 κατηγορουμένων που φέρονται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις το 2020, πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι επιδοτήσεις, ύψους από 5.000 έως 36.000 ευρώ, είχαν δηλωθεί για εκτάσεις κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, οι οποίες —σύμφωνα με το κατηγορητήριο— δεν ανήκαν ή δεν χρησιμοποιούνταν από τους συγκεκριμένους δικαιούχους.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έχει παραπέμψει για αδικήματα που περιλαμβάνουν απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., απόπειρα απάτης και συνέργεια. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση, μόνο δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο: ένας εκ των οποίων είναι γνωστός ηθοποιός. Στην απολογία του υποστήριξε ότι είχε σκοπό να δημιουργήσει πρότυπο κέντρο αγροτουρισμού και δήλωσε ότι βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων, ζητώντας συγγνώμη για την εμπλοκή του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έχει ιδέα πώς προέκυψε η εμπλοκή του, αποδίδοντας πιθανή ευθύνη σε λάθος του λογιστή ή του μεσίτη.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή όλων, αναγνωρίζοντας μόνο στον ηθοποιό το ελαφρυντικό της προσπάθειας άρσης των συνεπειών. Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις του εθνικού αποθέματος συνιστούν «βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά», καθώς μειώνουν τα ποσά που θα έπρεπε να δοθούν στους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, επισήμανε ότι ο φάκελος σχηματίστηκε ύστερα από εσωτερικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στοιχεία που έδειχναν δηλώσεις αγροτεμαχίων σε άλλες περιοχές, εξαιρετικά χαμηλά μισθώματα και σειρά κοινών στοιχείων μεταξύ των κατηγορουμένων:
επτά στους οκτώ είχαν καταθέσει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι είχαν νοικιάσει γη από τον ίδιο εκμισθωτή.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός της ημέρας.

