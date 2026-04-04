ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέφυγε η κόντρα Βούλτεψη – Ταγαρά σε τηλεοπτικό πάνελ – «Τα νεύρα μου», «όχι αυτά σε μένα» ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε σε τηλεοπτικό πάνελ με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη και η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Ταγαρά ανέβασαν κατακόρυφα τους τόνους στην εκπομπή «ΕΡΤ Επικαιρότητα». Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη συζήτηση για τις δικογραφίες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γρήγορα πήρε χαρακτηριστικά σκληρής πολιτικής σύγκρουσης.

Η ένταση άρχισε όταν η Κατερίνα Ταγαρά, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, υποστήριξε ότι όσα σκάνδαλα έχουν αποκαλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν τα έχει φέρει στο φως ο Έλληνας εισαγγελέας τα τελευταία χρόνια. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία αντέτεινε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί μόλις από το 2021. Η σχετική επισήμανση της βουλευτού της ΝΔ ευθυγραμμίζεται με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία η EPPO άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021.

Η Ταγαρά επέμεινε στη γραμμή της, λέγοντας ότι αυτό που ανέφερε ισχύει και προσθέτοντας ότι «το ρουσφέτι είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο». Από εκεί και πέρα η συζήτηση ξέφυγε ακόμη περισσότερο, με τη Σοφία Βούλτεψη να απαντά σε ιδιαίτερα οξύ ύφος: «Αχ, το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό, τα νεύρα μου. Εσείς είσαστε του Χρηματιστηρίου και του Κτηματολογίου. Πω-πω».

Η απάντηση της Κατερίνας Ταγαρά ήταν εξίσου αιχμηρή. Όπως καταγράφεται στα σχετικά ρεπορτάζ, αντέδρασε λέγοντας: «Όχι αυτά σε εμένα. Αυτό ξέρετε να κάνετε τα επτά χρόνια που κάνετε διακυβέρνηση; Συμψηφισμό; Να φύγετε, να έρθουμε εμείς». Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση μετατράπηκε από αντιπαράθεση για την ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανοιχτή κομματική σύγκρουση με σαφείς αναφορές στο παρελθόν των δύο παρατάξεων.

Το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχει αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση και να δίνει στην αντιπολίτευση νέο πεδίο σύγκρουσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ακόμη και μια τηλεοπτική συζήτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέα ένταση και να αποτυπώσει πόσο φορτισμένο είναι πλέον το πολιτικό σκηνικό γύρω από την υπόθεση.





