Ωρα Πατρών: Η δημοτική αρχή διχάζει την πόλη

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

«Η δημοτική αρχή Πελετίδη και της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάτρας, τις προηγούμενες ημέρες κατάφερε “μεγάλα” χτυπήματα στο καπιταλιστικό σύστημα….

• Κατέβασε οκτώ πινακίδες των συστημικών τραπεζών από τα σχολεία…

• Αρνήθηκε να παραστεί με το θεσμικό του ρόλο σε εκδήλωση όπου μεγάλη πολυεθνική αναλαμβάνει την αποκατάσταση των καμένων.

Ταυτόχρονα θυμόμαστε και τις περιβόητες πληρωμένες διαφημίσεις των παραπάνω ταξικών εχθρών (πολυεθνική, συστημική τράπεζα) στο Ριζοσπάστη που μάλλον σκοπό είχαν να αδυνατίσουν τον καπιταλισμό και την αναδιανομή του πλούτου.

Ταυτόχρονα όμως παρήγαγε και “τεράστιο” έργο….

• Φύτεψε…..μετά από δώδεκα χρόνια διοίκησης λουλούδια στο πρώην Άνθινο ρολόι της Τριών Συμμάχων, συνοδευόμενες δε με τις απαραίτητες φωτογραφίες,

• Με την ελεγχόμενη στάθμευση ξεκίνησε και το χαράτσωμα με 30€, ακόμα και για μερικά λεπτά της ώρας, ενώ μόλις ανακοίνωσε και την επέκταση του στους δρόμους της πόλης…

Μέσα σε όλα αυτά τα σημαντικά και παραγωγικά για τη ζωή της πόλης, δεν πρόκαμε όμως μέσα σ’ αυτό το ανήλεη τρέξιμο να φτιάξει τις τουαλέτες ΑμεΑ στο 13ο ΓΕΛ και τον ανελκυστήρα, προκειμένου να παρακολουθούν με αξιοπρέπεια άτομα με κινητικά προβλήματα, η απευθείας ανάθεση (επισυνάπτεται) έγινε μόλις τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Και ας είχε το αίτημα από το σχολείο, σημαντικό χρονικό διάστημα πριν.

Θα μας πείτε με τί να πρωτοασχοληθεί πια αυτή η “υπερπαραγωγική” δημοτική αρχή;

Μέσα σε όλα αυτά και με καθυστέρηση πολλών ετών “κατάφερε” με μία απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη να συμπεράνει ότι πρέπει να γκρεμιστεί το κτίριο λιμένος. Με μία μελέτη που δεν εξετάζει τη στατική επάρκεια καθώς και το κόστος τυχόν επισκευής, ή τρόπους επανάχρησης, εφόσον αυτό προέκυπτε από τη μελέτη στατικής επάρκειας ότι δύναται να επισκευαστεί.

Ο διάλογος ξανάνοιξε για το κτίριο και ιδιαίτερα στην ημερίδα προ ημερών του Αρχιτεκτονικού Συλλόγου φάνηκε ότι φωνές από την επιστημονική κοινότητα δείχνουν άλλον δρόμο για την τύχη του κτιρίου.

Η Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και της Πάτρας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, η DOCOMOMO καθώς και άλλες προσωπικότητες της επιστήμης (καθηγητές κλπ), διαφωνούν πλήρως με την κατεδάφιση, η οποία αποτρέπεται ακόμα και από την πολιτική της Ε.Ε. αλλά και τη διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ακόμα και μακέτες του διαφημισμένου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, συμπεριλαμβάνανε το κτίριο στις μελέτες τους, αν και τους είχε παραγγελθεί να μην ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη έκταση

Η παράταξη μας άνοιξε τον διάλογο από το 2021 για το κτίριο. Η δημοτική αρχή παρέλαβε το παραλιακό μέτωπο με το σχετικό ΦΕΚ από το 2018 και το κτίριο από το 2019, όπως λέει.

Ποιες οι πρωτοβουλίες όλα αυτά τα χρόνια, από το 2019 και μετά έτσι ώστε να έχει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο για το μέλλον του παραλιακού μετώπου και την αντιμετώπιση της κατάστασης του κτιρίου;

Το άφησε επίτηδες, συνειδητά να λεηλατείται έτσι ώστε να απαξιωθεί στα μάτια των Πατρινών ώστε η προειλημμένη απόφαση από το 2019 για την κατεδάφιση να αποτελεί μονόδρομο. Δεν εισάκουσε ούτε την έκκληση της Επιτροπής, στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, που δεν είχε νικητή και υποχρεώνει με μελέτη, τη σύνθεση τριών μελετητικών γραφείων, χωρίς να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα στην πόλη. Γκρέμισμα αναφωνούν οι λαϊκιστές…Να μετατραπεί σε parking, συνεχίζουν….Αυτή είναι η πρόταση για το παραλιακό μέτωπο της πόλης;

Τα αδιέξοδα της δημοτικής αρχής και η έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα, την οδηγούν να προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητά διλήμματα για να διχαστεί η πόλη. Μαύρο-Άσπρο. Από αυτό δε να αλιεύσει χαμένους ψήφους.

Η πρόταση μας είναι η επιστημονική κοινότητα, οι ειδήμονες, οι επαΐοντες να συντάξουν μία μελέτη πλήρως τεκμηριωμένη για το κτίριο και αυτή να αποτελέσει τον άξονα διευρυμένης συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο, συμμετέχοντας και οι φορείς της πόλης.

Ας αφήσει η δημοτική αρχή τα πολιτικά τερτίπια, τις υποκρισίες και το διχασμό της πόλης. Ας προχωρήσει με σύνεση σε έργα, χωρίς φωτογραφίες που την εκθέτουν, γιατί εύκολα γίνεται η σύγκριση των ίδιων σημείων πριν αναλάβει.

Τέλος, προτρέπουμε τη δημοτική αρχή, αφού θέλει ντε και καλά να γκρεμίσει ας ξεκινήσει από τα τείχη που χωρίζουν την πόλη με το θαλάσσιο μέτωπο.

Πέρασαν οχτώ χρόνια και τα τείχη παραμένουν εκεί λες και το παραλιακό μέτωπο δεν έχει παραδοθεί στην πόλη. Οι Πατρινοί συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένοι από τη θάλασσα τους.

Αφού θέλετε κάτι να γκρεμίστε ξεκινήστε από τα τείχη…».

