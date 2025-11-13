Ωρα Πατρών: «To ένα ευρώ ο Πελετίδης το κάνει δέκα....Αμ’ πως»

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

«Με την παραπλανητική προεκλογική καμπάνια ότι το 1€ ο Πελετίδης το κάνει 10€ στις Δημοτικές εκλογές, κατάφερε να ξεγελάσει η δημοτική αρχή τους Πατρινούς και να το παρουσιάζει ως υπόδειγμα για την υφαρπαγή ψήφων και σε άλλες πόλεις.

Βοήθησε σε αυτό και η πανελλαδική προπαγάνδα του ΚΚΕ, αφού η Πάτρα παραμένει το “τελευταίο μεγάλο” τους οχυρό.

Η δημοτική αρχή, μετά από πολλά έτη απραξίας, ενοικίασε τελικά τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στην πλατεία Δροσοπούλου σε επιχείρηση τον Μάρτιο του 2024.

Η μισθώτρια διεπίστωσε στην πορεία ότι δεν υπήρχε μετρητής (ρολόι-χελώνα) γιατί είχε αποξηλωθεί, όπως προέκυψε στη Δημοτική Επιτροπή, κάποια χρόνια πριν από την ΔΕΔΗΕ.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η επιχείρηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω του παραπάνω προβλήματος, αλλά και άλλων ελλείψεων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Στις εκκλήσεις της μισθώτριας σε πρώτη ανάγνωση ο Δήμος αδιαφόρησε.

Η μισθώτρια τελικά ζητά να διαγραφούν 55.131.16€, με το επιχείρημα ότι η επιχείρηση δεν μπορούσε να δουλέψει.

Στην Δημοτική Επιτροπή από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ακούστηκε ότι η μισθώτρια έχει δίκιο.

Τίθενται αμείλικτα τα ερωτήματα:

• Όταν ο Δήμος προκήρυξε την ενοικίαση του χώρου δεν προέβη στην σχετική εξέταση τι παραδίδει;

• Υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου ανέφεραν ότι, υπήρχε έγγραφο από το 2022 της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ότι ο χώρος δεν έχει ρεύμα (ρολόι χελώνα). Σε ποια συρτάρια καταχωνιάστηκε το έγγραφο;

• Γιατί δεν έγινε αυτοψία-έλεγχος πριν δοθεί το κτίριο στην μισθώτρια με σύμβαση;

• Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τι έκανε για όλα αυτά; Ποιος είναι ο ρόλος του; Δεν είναι εποπτικός των υπηρεσιών; Διέταξε ΕΔΕ για να Διαπιστώσει ευθύνες;

• Πότε έγινε η πρώτη ενόχληση και πότε κατατέθηκε αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση; Τί εξυπηρετεί η αύξηση ισχύος δεδομένου ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για θέσεις στάθμευσης; Υπάρχει πρόθεση και για διαφορετική χρήση; Προβλέπεται από το συμβόλαιο;

• Γιατί δεν υπάρχει Γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, σε σχέση με τους όρους του συμβολαίου και τις απαιτήσεις της ενοικιάστριας εταιρείας;

Στο άρθρο 20 της μίσθωσης αναφέρεται ότι το ακίνητο παραδίδεται στην κατάσταση που βρίσκεται και η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές της δαπάνες να προβεί σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω εργασία. Είχε γίνει επόμενος έλεγχος από την μισθώτρια και τον Δήμο για την κατάσταση του κτιρίου;

Στο άρθρο 21 παράγραφος τρία αναφέρεται ότι ο εκμισθωτής Δήμος δεν ευθύνεται σε ουδεμία περίπτωση για την πιθανή αδυναμία έκδοση άδειας λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας από την μισθώτρια στο μίσθιο ακίνητο για οποιονδήποτε λόγο η αιτία.

Πως αναλαμβάνει τώρα ο Δήμος να απαλλάξει την μισθώτρια ενώ έχει υπογράψει το ανωτέρω;

Μήπως για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή, θα αποποιηθεί των ευθυνών της, λέγοντας ότι ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ έχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και θα νίψουν ως Πόντιοι Πιλάτοι τα χέρια τους.

Αντιλαμβάνονται οι Πατρινοί πως διαχειρίζεται ο Δήμος την δημοτική περιουσία.

Πριν τρία χρόνια, σε άλλη περίπτωση, διαπιστώθηκε από την αντιπολίτευση, ότι ο Δήμος δεν εισέπραττε τα ενοίκια στην αγορά Αργύρη, ως όφειλε, για πλέον των δύο χρόνων με αποτέλεσμα την οικονομική του επιβάρυνση με δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Μια ματιά να ρίξει κάποιος στα κτίρια και τα ακίνητα που απαρτίζουν τη δημοτική περιουσίας διαπιστώνει την εγκατάλειψη, την απαξίωση, τις φθορές και την ερήμωση.

Από πλευράς μας, μάλλον θα πρέπει να απευθύνουμε “Συγχαρητήρια” στην δημοτική αρχή που πούλησε “γουρούνι στο σακί” στην μισθώτρια, με τη χρέωση όμως να πηγαίνει στο λογαριασμό των Πατρινών 55.131,16€».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



