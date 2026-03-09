Οριο για την Προεθνική η Βασιλική Ζαφειροπούλου

Το Σάββατο το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ημερίδα μεγάλων αποστάσεων (5.000 μέτρα).

Από τη ΝΕΠ συμμετείχαν ο Αγγελος Καράκασης με χρόνο 59.17.46, η Κωνσταντίνα Γκόργκου με χρόνο 1.07.54.42 και η Βασιλική Ζαφειροπούλου με χρόνο 1.06.04.56.

Μάλιστα, η επίδοση της Βασιλικής Ζαφειροπούλου είναι όριο για την ένταξή της στην Προεθνική ομάδα μεγάλων αποστάσεων.



Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις επιδόσεις τους σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, αλλά ιδιαίτερα στη Βασιλική Ζαφειροπούλου για την επίτευξη του ορίου της Προεθνικής.

Είναι η δεύτερη αθλήτρια της ΝΕΠ που πιάνει το όριο, αφού στην πρώτη ημερίδα το είχε πιάσει και η Κ. Γκόργκου.

