Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα μηνύματα από το Προεδρικό Μέγαρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Ευάγγελος Τουρνάς και ο Μακάριος Λαζαρίδης, οι οποίοι αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθιστώντας τον Κώστα Τσιάρα, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης τοποθετείται υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιστρέφει ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές εξελίξεις που προκάλεσε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς, συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Απέφυγε να προχωρήσει σε αναλυτικές δηλώσεις και αρκέστηκε στη σύντομη φράση «δουλειά μόνο», δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα που θέλει να εκπέμψει για το νέο του χαρτοφυλάκιο. Λίγο αργότερα έφτασε ο Ευάγγελος Τουρνάς με τη σύζυγο και το παιδί του, δηλώνοντας ότι «τώρα είναι ώρα ευθύνης» και ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε. Τελευταίος προσήλθε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος εμφανίστηκε μόνος και ανέφερε ότι στόχος είναι «να δοθεί τέλος στην παθογένεια».

Λίγο πριν από τις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολούθησε η τελετή της ορκωμοσίας. Το συμβολικό βάρος της διαδικασίας ήταν μεγάλο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα άμεσης αντίδρασης και αναδιάταξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί έντονη πολιτική πίεση.

Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ερμηνευθεί ως κίνηση με ευρωπαϊκό και θεσμικό βάρος, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με μακρά εμπειρία στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Από την άλλη, η τοποθέτηση του Ευάγγελου Τουρνά στην Πολιτική Προστασία παραπέμπει και σε επιστροφή σε ένα γνώριμο για τον ίδιο πεδίο, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης μπαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση σε μια συγκυρία με αυξημένες απαιτήσεις για το αγροτικό χαρτοφυλάκιο.

Οι ορκωμοσίες αυτές δεν αποτελούν απλώς ένα τυπικό βήμα μετά από έναν περιορισμένο ανασχηματισμό. Έρχονται σε μια στιγμή που το πολιτικό βάρος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει έντονο και η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι περνά γρήγορα από τη φάση της άμυνας στη φάση της αναδιάταξης. Με αυτό το δεδομένο, τα σύντομα μηνύματα των νέων μελών της κυβέρνησης από το Προεδρικό Μέγαρο αποκτούν και ευρύτερη πολιτική σημασία.

