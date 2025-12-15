Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα

Μια φιλολογική βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση και την εσωτερική αναζήτηση φιλοξενείται στην Πάτρα, με αφορμή την παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής της φιλολόγου και συγγραφέως Μαρίας Καλογεράτου.

15 Δεκ. 2025 13:21
Pelop News

Οι εκδόσεις «Το δόντι», με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «Discover», προσκαλούν το κοινό σε μια φιλολογική βραδιά για την παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής της φιλολόγου και συγγραφέως Μαρίας Καλογεράτου με τίτλο «Καρδιακές Αναρτήσεις ή Επιδαψιλεύματα πολύτιμων πόρων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στον φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover (Πεζόδρομος Βούρβαχη 3, μεταξύ Κορίνθου και Μαιζώνος).

Τη συλλογή θα παρουσιάσουν ο Σωτήριος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, συγγραφέας και ποιητής, και η Μαίρη Σιδηρά, φιλόλογος και συγγραφέας. Ποιήματα θα διαβάσουν οι Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος, Νότα Μηλιώνη και Φωτεινή Φραντζή, η οποία θα έχει και τον συντονισμό της παρουσίασης.

Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα επιμεληθεί η Αγάπη Γαλανού, μουσικός του 21ου Γυμνασίου Πατρών, ενώ θα τραγουδήσει μαθήτρια της Ζέτα Βαλή, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη, καλλιτεχνική νότα στην εκδήλωση.

Η ποιητική συλλογή «Καρδιακές Αναρτήσεις» κινείται σε έναν χώρο εσωτερικού στοχασμού και βιωματικής παρατήρησης, όπου η καρδιά, η μνήμη και η πνευματική επαφή λειτουργούν ως βασικοί άξονες. Πρόκειται για ποιήματα που επιχειρούν να αποδώσουν συναίσθημα και ποιητική ανωτερότητα σε έναν κόσμο που, όπως υπονοεί η δημιουργός, έχει ανάγκη την επανασύνδεση με την καρδιακή επικοινωνία.

Η Μαρία Γερασίμου Καλογεράτου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Πάτρα. Είναι φιλόλογος και θεολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Σπουδές στην Εκπαίδευση και έχει διατελέσει διευθύντρια στη Μέση Εκπαίδευση. Η σχέση της με τη γλώσσα, την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια αποτελεί σταθερό πυρήνα της πορείας της, ενώ μιλά αγγλικά και ιταλικά και διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική.

Παράλληλα με τη συγγραφική της δραστηριότητα, έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση ως εθελόντρια νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενεργή αιμοδότρια και αιμοπεταλιοδότρια, ενώ συνεργάζεται και με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Λύχνος». Η ποίηση, όπως η ίδια σημειώνει, υπήρξε από νωρίς τρόπος έκφρασης του εσωτερικού της κόσμου και των πνευματικών της αναζητήσεων.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

