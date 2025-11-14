Οταν η σιωπή είναι η επιλογή

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
14 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Eίχα μια φιλική συνάντηση με γνωστούς πολιτικούς και δημοσιογράφους των Αθηνών. Είχαμε ανοικτές συζητήσεις για όλα, off the record, στη δημοσιογραφική γλώσσα. Αυτά που συζητάς αλλά δεν τα γράφεις ούτε τα λες, δημόσια με ονόματα.

Ειπώθηκαν πολλά, οπότε άρπαξα την ευκαιρία, να πω τούτο: «Λοιπόν, θέλω πραγματικά να μου σχολιάσετε ένα σιωπητήριο, που με έχει παραξενέψει.

Επιστήμονες δηλώνουν ότι είναι πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ, μετά από σχεδόν τρία χρόνια, οποιαδήποτε τοξικολογική ή άλλη έρευνα να δείξει το παραμικρό στα οστά του παιδιού του Ρούτσι.

Γιατί με έναν σωστό, ανθρώπινο τρόπο δεν το είπε δημόσια κανείς (π.χ. ο κ. Ρούτσι έχει δικαίωμα να απαιτεί οτιδήποτε αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα). Είχαμε διαδηλώσεις, τσαντίρια στον Αγνωστο Στρατιώτη, ολοήμερες προβολές, χωρίς κανείς από τα κόμματα και τα ΜΜΕ να λέγει την αλήθεια: Δεν θα βρεθεί τίποτε, κύριε Ρούτσι (και Ελληνες πολίτες)».

Eλαβα δύο απαντήσεις πολύ κοντινές και σας τις μεταφέρω:

Η ΠΡΩΤΗ (για τα ΜΜΕ): Πώς να ειπωθεί κάτι τέτοιο; Θα υπάρξει ένα κύμα αντιδράσεων και λιθοβολισμών από χιλιάδες, κυρίως στο διαδίκτυο. Το αφήνεις και θα το πεις όταν οριστικά κατοχυρωθεί εκ του ασφαλούς. Γιατί να σε βρίζουν ολημερίς;

Η ΔΕΥΤΕΡΗ (για κυβέρνηση και κόμματα): Οταν διαπιστώνεις ότι σε κάτι στραβό, ο κόσμος ανταποκρίνεται, δεν το αντιμετωπίζεις. Περιμένεις να σβήσει για να μιλήσεις. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Για να μην τους βάλεις απέναντι σου. Δεν τους αρέσει να τους λες ότι κάνουν λάθος.

Ειπώθηκαν κι άλλα. Οτι τα ΜΜΕ που πολεμούν την κυβέρνηση βρίσκουν μια ευκαιρία να τη χτυπήσουν. Οτι τα άλλα ΜΜΕ που τη στηρίζουν δεν δίνουν αφορμή για σύγκρουση με ένα κύμα αγανάκτησης.

Τους άκουσα και ξαναρώτησα: Καλά, και με τον ρόλο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής που θα πρέπει να υπερασπίζονται την αλήθεια; Με κοίταξαν με πραγματική απορία, ξαφνιασμένοι, όπως κοιτούν έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
16:44 Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της ΕΕ σημειώνει ρεκόρ κρουσμάτων και βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ