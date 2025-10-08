Όταν η τροφή γίνεται “εχθρός”: Η αόρατη επίδραση της τροφικής δυσανεξίας στην υγεία μας

Το καλοκαίρι πέρασε , οι διακοπές τελείωσαν , μήπως ήρθε η ώρα να φροντίσουμε λίγο και τον εαυτό μας ;

Να χάσουμε τα περιττά κιλά που πήραμε ;

Να φροντίσουμε να έχουμε μια ωραία εμφάνιση , άλλωστε οι γιορτές πλησιάζουν.

Δεν πρέπει όμως μόνο να ενδιαφερόμαστε για την εμφάνιση μας αλλά κυρίως για την υγεία μας .

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα φουσκώματα και οι πόνοι στο στομάχι η στο έντερο , η δυσκοιλιότητα, οι πονοκέφαλοι ,η ημικρανία , το άγχος , το άσθμα ,η ρινίτιδα , η ακμή , το έκζεμα ,η ψωρίαση , οι αρθραλγίες , οι μυαλγίες ,η μυϊκή αδυναμία , οι κράμπες , το σύνδρομο χρονιαιας κόπωσης , η υπνηλία , η κατάθλιψη , το οίδημα των βλεφάρων , οι ταχυκαρδίες ,οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και τέλος το ΒΑΡΟΣ μας που δεν μειώνεται παρά την εντατική δίαιτα και την κυτταρίτιδα που επιμένει, παρά την υγιεινή διατροφή μπορεί να οφείλονται στην Τροφική Δυσανεξία .

Σε αγαπημένα ίσως τρόφιμα, η καρυκεύματα η βότανα και μπαχαρικά η πρόσθετες ουσίες, τα οποία ο δικός μας οργανισμός δεν ανέχεται χωρίς να το γνωρίζουμε.

Μπορεί αυτά να είναι και η αιτία για τα συχνά και χρόνια προβλήματα της υγείας μας .

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ο μισός περίπου πληθυσμός του κόσμου (40%-50%) υποφέρει από ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ χωρίς να το γνωρίζει.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και αν αποκλείσουμε τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως είναι τα ατυχήματα, οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες ,το άγχος ,οι ασθένειες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής η Διατροφή μας είναι ο μόνος παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε.

Πάρα πολλές παθήσεις και προβλήματα της σύγχρονης εποχής οφείλονται στην διατροφή μας λόγω Τροφικής Δυσανεξίας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ

Ειδικός Παθολόγος – Λιπιδιολογος – Διατροφολόγος

Κορίνθου 293 Πάτρα 3ος Όροφος Πάτρα

2610 224858

