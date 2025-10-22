Όταν «μιλά» ο σκύλος σας με τη στάση του στον ύπνο

Η ερώτηση είναι η εξής: υπάρχει κάτι πιο ωραίο από τον ύπνο;

Και εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα αλλά ο ύπνος είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων.

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι πολύ ψηλά και στη λίστα με τα αγαπημένα πράγματα των σκύλων. Όσοι από εσάς είστε σκυλογονείς, σίγουρα θα σας αρέσει να παρατηρείτε την αγαπημένη σας τετράποδη μουσούδα να κοιμάται. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχετε πάρα πολλές φωτογραφίες του καλύτερού σας φίλου να είναι στην αγκαλιά του Μορφέα σε διάφορες αστείες και αξιαγάπητες στάσεις.

Άραγε υπάρχει εξήγηση για το τι σημαίνουν αυτές οι στάσεις;

Ναι υπάρχει! Και θα δούμε ευθύς αμέσως τι σημαίνει η καθεμία στάση από αυτές.

Στο πλάι

Ίσως η πιο συνηθισμένη στάση να κοιμάται ένας σκύλος είναι στο πλάι με χαλαρά τα πόδια και το κεφάλι του και με την κοιλιά του ελαφρώς εκτεθειμένη. Επειδή αυτό το σημείο του σώματός του είναι αρκετά ευάλωτο, όταν κοιμάται με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι νιώθει ήρεμος και ασφαλής. Συνήθως κοιμάται βαθιά και μπορεί να παρατηρήσετε να «τινάζεται» στον ύπνο του καθώς βλέπει κάποιο όνειρο. Εκτός από την ασφάλεια που μπορεί να νιώθει παίρνοντας αυτή την στάση, ένας σκύλος κοιμάται το πλάι όταν προσπαθεί να δροσιστεί. Έτσι, λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να τον δείτε να κοιμάται στο πλάι όταν η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει ελαφρώς.

Η στάση του λιονταριού

Έχετε ποτέ παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο κοιμάται ένα λιοντάρι; Τα πίσω του πόδια είναι δεξιά και αριστερά από το σώμα του και τα μπροστινά του είναι τεντωμένα μπροστά με το κεφάλι του πάνω τους. Όταν, λοιπόν, ένας σκύλος παίρνει αυτή την στάση για να κοιμηθεί σημαίνει ότι βρίσκεται σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσει τόσο τον εαυτό του όσο και τους αγαπημένους του. Μην εκπλαγείτε αν δείτε τον σκύλο σας ενώ κοιμάται σε αυτή την στάση να είναι με τα μάτια μισάνοιχτα.

Η στάση Superman

Νομίζουμε ότι έχετε καταλάβει για ποια αστεία στάση ύπνου μιλάμε. Αυτή κατά την οποία τα πίσω πόδια του σκύλου είναι τεντωμένα προς τα πίσω και τα μπροστινά, προς τα εμπρός – όπως ακριβώς και ο γνωστός σε όλους μας υπερήρωας, ο Superman. Όταν, λοιπόν, ένας σκύλος κοιμάται με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα είναι εξαντλημένος από το παιχνίδι και προσπαθεί να ξεκουράσει το «βασανισμένο» του κορμί. Μην τον κουνάτε. Αφήστε τον να απολαύσει τον ύπνο του!

Ανάσκελα

Μία ακόμα στάση που μπορεί να πάρει ένας σκύλος όταν κοιμάται είναι αυτή με τα πόδια και την κοιλιά του προς τα επάνω, δηλαδή ανάσκελα. Φαίνεται τόσο ικανοποιημένος από τη ζωή του εκείνη την ώρα που οριακά τον ζηλεύουμε για την ηρεμία και την ασφάλεια που νιώθει. Ξέρει ότι δεν εγκυμονεί κανένας κίνδυνος και απολαμβάνει το ήρεμο περιβάλλον γύρω του. Επίσης, μπορεί να ζεσταίνεται και να προσπαθεί να δροσιστεί, όπως ακριβώς κάνει και όταν κοιμάται στο πλάι.

Δώστε στον σκύλο σας την ασφάλεια που χρειάζεται

Δώστε στον σκύλο σας όλη την αγάπη και την ασφάλεια που χρειάζεται για να συνεχίσει να μεγαλώνει χαρούμενος!

Με το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων My Happy Pet της Eurolife FFH, έχετε έναν σύμμαχο στο πλευρό σας για να του προσφέρετε κάλυψη και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υγεία του.

Το πρόγραμμα My Happy Pet παρέχει:

• κτηνιατρικές επισκέψεις

• διαγνωστικές εξετάσεις

• νοσοκομειακή περίθαλψη

• υπηρεσίες φροντίδας (καλλωπισμό, συνεδρίες εκπαίδευσης)

• wellness προνόμια (διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας, εκπτώσεις σε τροφές, παραφαρμακευτικά προϊόντα και είδη καλλωπισμού)

Το My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκύλων και γατών ανεξαρτήτως φυλής (ράτσας), ηλικίας και προϋπάρχουσας ασθένειας και, ανάλογα με το εύρος καλύψεων που επιθυμείτε να αποκτήσετε, έχει 2 πακέτα. Το Standard πακέτο κοστίζει €75 ετησίως για σκύλο και γάτα, ενώ το Plus πακέτο κοστίζει €95 για σκύλο και €85 για γάτα, ετησίως.

Με άμεση εξυπηρέτηση στο συμβεβλημένο δίκτυο, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρόνο καταβάλλοντας – εφόσον απαιτείται – μόνο τη συμμετοχή τους, χωρίς να αποστέλλουν παραστατικά αποδείξεων. Δείτε το συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές εδώ.

Με το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίδιου My Happy Pet, η υγεία του σκύλου σας είναι προτεραιότητα. Μάθετε εδώ περισσότερα για όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει!

Κουλουριασμένος

Όταν ένας σκύλος κουλουριάζεται για να κοιμηθεί μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να προσπαθεί να ζεσταθεί ή γενικά να διατηρήσει την θερμοκρασία του σώματός του. Μπορεί να είναι φοβισμένος και να προσπαθεί να προστατευτεί. Επειδή η κοιλιά του είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματός του, καθώς εκεί βρίσκονται τα ζωτικά του όργανα, όταν αισθάνεται κίνδυνο κουλουριάζεται και κοιμάται ώστε να παραμείνει ασφαλής. Τέλος, μπορεί απλά να νιώθει άνετα έτσι, για αυτόν τον λόγο να επιλέγει να κοιμηθεί σαν ένα όμορφο στρουμπουλό κουλουράκι.

Με το κεφάλι του στα πόδια σας

Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Αυτή η στάση είναι πιο αξιαγάπητη από όλες. Όσοι από εσάς είστε σκυλογονείς πιθανότατα να λατρεύετε όταν η μαλλιαρή μουσούδα σας ξαπλώνει δίπλα σας και βάζει το πανέμορφο κεφάλι της πάνω σας. Αυτό το κάνει και για να τραβήξει την προσοχή σας αναζητώντας λίγα επιπλέον χάδια αλλά και για σας δείξει την αγάπη του. Κάντε του την χάρη, λοιπόν, και χαϊδέψτε τον με όση περισσότερη στοργή γίνεται. Θα «λιώσει» από ευτυχία.

Ο δικός σας σκύλος πώς προτιμάει να κοιμάται; Ποια είναι η αγαπημένη του στάση; Και πείτε μας την αλήθεια. Πόσες φωτογραφίες έχετε από τον σκύλο σας να κοιμάται σε διάφορες στάσεις; Η απάντηση είναι μάλλον «πολλές» αν κρίνουμε και από εμάς. Το σίγουρο είναι πως όπως και να κοιμάται, για τα μάτια μας θα είναι ο πιο υπέροχος σκύλος του κόσμου και ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



