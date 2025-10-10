Όταν ο Καραγκιόζης γύρισε σπίτι του: Η Πάτρα ξανασυναντά τη σκιά της παράδοσης

Με πλήθος κόσμου και θερμή ανταπόκριση πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης θεάτρου σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη», στην αίθουσα Βίλα Κόλλα (στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι, πρώην ΤΕΙ). Η έκθεση διοργανώθηκε από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών Welcome to UP 2025.

Το κοινό ταξίδεψε σε άλλες εποχές, τότε που ο Καραγκιόζης, με το χιούμορ και τη λαϊκή του σοφία, πρωταγωνιστούσε στο φως και τις σκιές, αφηγούμενος τις πιο αληθινές ιστορίες. Η έκθεση ανέδειξε την πατρινή καταγωγή του Καραγκιόζη και τη συμβολή της Πάτρας στην εξέλιξη του ελληνικού θεάτρου σκιών, φωτίζοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν από μια σπάνια υπαίθρια παράσταση του Κώστα Μακρή και του Μαύρου Θεάτρου της Πάτρας, που αναβίωσαν υπό το φως των κεριών την ιστορική παράσταση του Μίμαρου «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις» — το πρώτο έργο εξελληνισμένου Καραγκιόζη που παρουσιάστηκε στα Υψηλά Αλώνια το 1890. Το κοινό, μικροί και μεγάλοι, καταχειροκρότησε τη συγκινητική αναβίωση.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Ελένη Αλμπάνη, που υπογράμμισε τη γόνιμη συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καθώς και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, ο οποίος τόνισε: «Πάτρα και Καραγκιόζης βρίσκονται σε άρρηκτη σύνδεση, αφού η πόλη μας διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στα πρώτα βήματα του ελληνικού θεάτρου σκιών. Στο τέλος του 19ου αιώνα, την ίδια εποχή που γεννιόταν και το Πατρινό Καρναβάλι, ο Καραγκιόζης ξεκινούσε το ταξίδι του από εδώ».

Ο κ. Σκούρας ευχαρίστησε θερμά τους επιμελητές της έκθεσης — Μαρία Αργυροπούλου, Γιάννα Παναγοπούλου και Δημήτρη Παπανικολάου — καθώς και τον Κώστα Μακρή, το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας και τον ερευνητή του θεάτρου σκιών Άρη Μηλιώνη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης το μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Σαλάχας, ο δωρητής της συλλογής Καραγκιόζη Τάκης Τσονάκας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης.

Η έκθεση απλώνεται σε δύο ορόφους της Βίλα Κόλλα, με φιγούρες, ρεκλάμες, έργα ζωγραφικής, αρχειακό υλικό και εκδόσεις που αναδεικνύουν την ιστορία και την τέχνη του Καραγκιόζη. Ξεχωρίζουν οι φιγούρες από τη δωρεά της Μαίρης και του Τάκη Τσονάκα (2013) στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, καθώς και το ημερολόγιο της Pirelli του 1970 με έργα του Παναγιώτη Μιχόπουλου και του Ευγένιου Σπαθάρη.

Η έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 και λειτουργεί καθημερινά 17:00 – 20:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

