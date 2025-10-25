Όταν ο νέος διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη αποθέωνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε αναρτήσεις του στα social media αποθέωνε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

25 Οκτ. 2025 16:18
Ο Γιώργος Παπαβασιλείου είναι ο νέος διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σε αναρτήσεις του στα social media αποθέωνε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαβασιλείου τον Νοέμβριο του 2020 και με αφορμή περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια έγραφε: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Σε άλλη ανάρτηση τον Απρίλιο του 2021 τα αποθεωτικά σχόλια του Γιώργου Παπαβασιλείου αφορούσαν τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για το γεγονός ότι είχαν συγχωνευτεί 25 πιστοποιητικά από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο», ήταν το σχόλιό του.

Ποιος είναι ο Παπαβασιλείου
Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS. Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).
