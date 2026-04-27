Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, έπειτα από πολλά χρόνια στην εξουσία, προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους, αλλά και έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο για πρόσωπα που συνδέθηκαν με την περίοδο διακυβέρνησής του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ιδιωτικά αεροσκάφη που φέρεται να μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων που πλούτισαν κατά τα 16 χρόνια της κυριαρχίας του Όρμπαν απογειώνονταν από τη Βουδαπέστη, ενώ άλλοι επιχειρηματίες αναζητούσαν τρόπους να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό.

Orbán’s oligarchs are moving money out and preparing to leave Hungary Tisza party leader Péter Magyar said people close to Viktor Orbán have started transferring billions abroad. According to him, funds are being moved to the UAE, the United States, Uruguay, and other countries… pic.twitter.com/9c9PJAo8a9 — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμα πρόσωπα από το περιβάλλον του απερχόμενου πρωθυπουργού φέρονται να διερευνούσαν επιλογές για βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ελπίδα να βρουν επαγγελματική διέξοδο σε ιδρύματα που συνδέονται με το κίνημα Maga του Ντόναλντ Τραμπ.

Φυγή κεφαλαίων μετά την ήττα Όρμπαν

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτυπώνει την αναστάτωση που επικρατεί στην Ουγγαρία μετά την εκλογική ανατροπή.

Από το 2010, ένας στενός κύκλος συνεργατών του Όρμπαν και του κόμματός του, Fidesz, συγκέντρωσε μεγάλη οικονομική ισχύ, εν μέρει χάρη στην αυξημένη επιρροή στην οικονομία και στα έργα υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά τις εκλογές, τρία μέλη αυτού του κύκλου φέρονται να έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία εκτός Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα κεφάλαια κατευθύνονται κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλοι φέρονται να εξετάζουν προορισμούς όπως η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη.

Οι προειδοποιήσεις του Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του οποίου, Tisza, πέτυχε σαρωτική νίκη στις εκλογές, προειδοποίησε ότι πρόσωπα που συνδέονται με το Fidesz προσπαθούν να προστατεύσουν την περιουσία τους πριν αναλάβει η νέα κυβέρνηση στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ανέφερε ο Μαγιάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, κάλεσε τις αρχές να «κρατήσουν τους εγκληματίες» και να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν σε χώρες όπου η έκδοσή τους θα ήταν δύσκολη.

Στο επίκεντρο και η οικογένεια Μέσαρος

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, μεταξύ όσων ενδέχεται να εγκαταλείψουν την Ουγγαρία βρίσκεται και η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, στενού φίλου του Όρμπαν.

Ο Μέσαρος, ο οποίος ξεκίνησε ως τεχνίτης αερίου, εξελίχθηκε στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας, εν μέρει μέσω δημόσιων συμβάσεων.

«Έχω επίσης ενημερωθεί ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», ανέφερε ο Μαγιάρ.

Όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες οικογένειες έχουν αποσύρει τα παιδιά τους από τα σχολεία και οργανώνουν την αποχώρησή τους με τη βοήθεια έμπιστων ομάδων ασφαλείας.

Οι έρευνες και η μάχη κατά της διαφθοράς

Η μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό είχε αναδειχθεί αρχικά από ανεξάρτητα ουγγρικά μέσα, όπως το ερευνητικό Vsquare και η ιστοσελίδα 444.hu, που ανέφεραν ότι πρόσωπα του περιβάλλοντος Όρμπαν επιχειρούν να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν αυτά ενδεχομένως δεσμευτούν ή κατασχεθούν.

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές μπορεί να συναντήσουν εμπόδια, καθώς αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι και στελέχη των αρχών έχουν γνώση των όσων συνέβησαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης Όρμπαν.

Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πολυετείς έρευνες με στόχο την ανάκτηση δημόσιου πλούτου και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων.

Μετά τις εκλογές, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την καταπολέμηση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων που, όπως υποστηρίζει, χαρακτήρισαν την περίοδο του Fidesz.

«Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η Ουγγαρία βρίσκεται σε κρίση σε όλα τα επίπεδα. Έχει λεηλατηθεί, προδοθεί, επιβαρυνθεί με χρέη και καταστραφεί», δήλωσε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι έγγραφα που θα μπορούσαν να περιέχουν επιβαρυντικά στοιχεία καταστρέφονται τις τελευταίες εβδομάδες της διακυβέρνησης Όρμπαν.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι διαγράφηκαν μόνο περιττά έντυπα έγγραφα που υπήρχαν ήδη σε ηλεκτρονική μορφή.

Το μέλλον του Όρμπαν μετά την ήττα

Το εκλογικό αποτέλεσμα έχει προκαλέσει ερωτήματα και για το πολιτικό μέλλον του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, που είχε περιγράψει την Ουγγαρία ως «πειραματικό εργαστήριο ανελεύθερου μοντέλου», επηρέασε με την πολιτική του και κύκλους γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα διατηρήσει την έδρα του στο κοινοβούλιο, αλλά σκοπεύει να παραμείνει επικεφαλής του Fidesz, με στόχο να ηγηθεί μιας διαδικασίας «ανανέωσης» του κόμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

