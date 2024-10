Ουκρανία: 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικούς πυραύλους σε Ντνίπρο και Κίεβο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία και στην περιφέρεια του Κιέβου, τη νύχτα του Σαββάτου (26.10.24).

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ουκρανίας, στο Ντνίπρο σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς πυραύλους τρεις άνθρωποι (δύο ενήλικοι και ένα παιδί) και τραυματίστηκαν ακόμα 19, ενώ στην περιφέρεια Κιέβου έχασε τη ζωή τους ένας άνθρωπος και ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Εξάλλου πλήγμα με drone εναντίον κτιρίου κατοικιών στο Κίεβο προκάλεσε χθες Παρασκευή (25.10.24) τον θάνατο μίας εφήβου και τον τραυματισμό πέντε ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ντνίπρο, περιλαμβανομένου ενός παιδιού. Δεκαεννέα άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι παιδιά», ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ.

Images from the apartment in Kyiv that was hit by a Russian drone.

One person was killed and six injured in the attack.

More than 120 people in the building were evacuated. pic.twitter.com/zRv0xXoWk6

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024