Ουκρανία: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκαν δύο Υπουργοί

Από το πρωί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

Ουκρανία: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκαν δύο Υπουργοί
12 Νοέ. 2025 18:43
Pelop News

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης» έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιτς, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών. Νωρίτερα το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές Αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
20:53 Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε για τις κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση
20:45 Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση
20:35 Πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει την αποκόλληση του ουραίου τμήματος
20:25 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη
20:16 Μετρό: Εκκένωση συρμού στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
20:08 Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ
20:00 Η Πάτρα σε εξήντα ιστορίες – Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού
19:53 Τσιάρας: «Γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας»
19:45 Στη φυλακή η φερόμενη αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους
19:44 Δείτε για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο
19:37 Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές
19:30 Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ