Ουκρανία–ΗΠΑ ανοίγουν κύκλο διαβουλεύσεων στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία

Την επίσημη έναρξη διαβουλεύσεων με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ελβετία ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο (22.11.2025). Οι συζητήσεις στοχεύουν στη χάραξη των πρώτων περιγραμμάτων μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σε μια στιγμή όπου η πίεση προς το Κίεβο αυξάνεται τόσο στο πεδίο όσο και στη διεθνή διπλωματία.

Παρότι σε αρχική του εκδοχή ο Ουμέροφ ανέφερε ότι στις συζητήσεις θα συμμετείχαν και Ευρωπαίοι εταίροι, το σημείο αυτό αφαιρέθηκε στη συνέχεια, χωρίς εξηγήσεις. Το Reuters σημειώνει ότι η αμερικανική εμπλοκή θεωρείται κρίσιμη για το επόμενο στάδιο των συνομιλιών.

Ρήγμα στην Ευρώπη για το αμερικανικό σχέδιο στην Ουκρανία: Οργή για την απαίτηση των ΗΠΑ στα παγωμένα ρωσικά assets

Ο Ουμέροφ υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με ξεκάθαρη αντίληψη των συμφερόντων της», κάνοντας λόγο για μια νέα φάση ενός διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες.

Η σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας

Το Κίεβο δείχνει αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο της διαδικασίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που οριστικοποιεί την ομάδα που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με Αμερικανούς και —σε επόμενα στάδια— με Ρώσους εκπροσώπους.

Την αποστολή θα ηγηθεί ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου. Στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης:

ο Ρουστέμ Ουμέροφ,

ο Κίριλο Μπουντάνοφ, διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών.

Στόχος της ομάδας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, είναι η προώθηση μιας «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης».

Πιέσεις, ανησυχίες και διπλωματικό ρίσκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται εν μέσω ισχυρών πιέσεων:

– Οι ΗΠΑ προωθούν το δικό τους πλαίσιο για πιθανή συμφωνία.

– Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν για το εύρος ενός ενδεχόμενου συμβιβασμού.

– Το στρατιωτικό και οικονομικό περιβάλλον για την Ουκρανία δυσκολεύει, καθώς οι πόροι εξαντλούνται και η δυτική βοήθεια παρουσιάζει καθυστερήσεις.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ζελένσκι επιχειρεί να αποφύγει μια λύση που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια και τη διεθνή θέση της χώρας του, την ώρα που το Κίεβο προσπαθεί να παραμείνει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, πριν εξελιχθεί οποιοδήποτε αμερικανικό ή ευρωπαϊκό σχέδιο.

Η ουκρανική ηγεσία αναγνωρίζει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, καθώς κάθε καθυστέρηση στη δυτική στήριξη μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας στο μέτωπο.

