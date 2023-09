Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Ολεκσέιι Ρέζνικοφ – Σειρά σκανδάλων στο υπουργείο του

Από την κομβική θέση του υπουργού Άμυνας παραιτήθηκε ο Ολεκσέιι Ρέζνικοφ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε μια προδιαδεγεγραμμένη παραίτηση οδηγήθηκε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεκσέιι Ρέζνικοφ, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς. Ο ίδιος με ανάρτησή δημοσιεύσε την επιστολή παραίτησης.

Mια ημέρα πριν είχε προηγηθεί η δημόσια δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε προαναγγείλει την αποπομπή – παραίτηση του στενότερου συνεργάτη του το διάστημα που μαίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσίας.

President Volodymyr Zelensky announced on Sept. 3 his decision to dismiss Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, adding the motion will be put to the vote in the Verkhovna Rada, Ukraine’s parliament, in the coming week.https://t.co/gB9bkTg4s5

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 3, 2023