Ουκρανία: Συντριβή ελικοπτέρου στο Κίεβο κοντά σε νηπιαγωγείο

Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε νηπιαγωγείο και συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του Κιέβου.

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και ένα κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πόλη Μπρόβαρυ στην περιοχή του Κιέβου την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Ολεξίι Κουλέμπα, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

«Την ώρα της τραγωδίας, στο νηπιαγωγείο βρίσκονταν παιδιά και το προσωπικό. Εκείνη τη στιγμή, όλοι απομακρύνθηκαν», έγραψε στο Telegram, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Κουλέμπα είπε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι είναι.

