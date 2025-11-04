Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν

04 Νοέ. 2025 22:28
Pelop News

Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (4/11/2025) εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την περιοχή, όπου διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα

Εννέα τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μικολάιφκα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
